Una forma de vivir la intensidad de un Mundial es ver los partidos en compañía de cientos de personas. Eso se puede hacer en los estadios y, cuando no, en lugares públicos, donde los gobiernos colocan enormes pantallas. De eso no habrá en París durante Qatar 2022.

De hecho, el boicot contra el próximo Mundial no sólo es en París. Varias ciudades de Francia ya anunciaron que no transmitirán los partidos en lugares públicos ni permitirán el establecimiento de las denominadas “fan zone”. Todo esto como forma de protestar por las violaciones a los derechos humanos que impera en la sede mundialista.

Foto: Reuters

De acuerdo con The Guardian, las medidas para boicotear la competencia mundialista que se celebrará en noviembre próximo son establecidas bajo lo que las autoridades describen como una “crisis de conciencia de última hora”.

“Esta competición se ha ido convirtiendo poco a poco en un desastre humano y medioambiental, incompatible con los valores que queremos que se transmitan a través del deporte y especialmente del fútbol”, señaló por medio de un comunicado el alcalde de Marsella, Benoît Payan.

Además de París, las ciudades de Marsella, Lille, Burdeos, Reims, Nancy y Rodez han anunciado que no habrá concentraciones masivas para ver los partidos de Qatar 2022. Así, se rompe una tradición mundialista que también se replica cuando se celebra la Eurocopa.

Getty Images

No es arriesgado pronosticar que las medidas que se están tomando en París y otras ciudades de Francia sean replicadas en otras partes de Europa y el mundo.

“Es imposible que no escuchemos las numerosas alertas de las ONG que denuncian el abuso y la explotación de los trabajadores inmigrantes. Miles de trabajadores extranjeros han muerto en las obras, es insoportable”, comentó para 20 Minutes la alcaldesa de Estrasburgo, Jeanne Barseghian.

“Estrasburgo, la capital europea y sede del tribunal europeo de derechos humanos, no puede condonar razonablemente estos abusos, no puede hacer la vista gorda cuando los derechos humanos se burlan de esta manera”.

No sólo políticos han anunciado el boicot al Mundial de Qatar. También figuras del deporte lo han hecho. Por ejemplo, Eric Cantona, exjugador de la selección de Francia, quien aseguró que no verá ni un solo partido del Mundial. “Pero seamos honestos con nosotros mismos. Este Mundial no tiene sentido. El único significado de este evento, como todos sabemos, es el dinero”.