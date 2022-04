Partido Verde expulsa a la legisladora Alexis Gamiño por votar contra reforma eléctrica

El Partido Verde aplicó la misma del PRI. Dijo “ a ver, gente: vamos a votar en bola y quien tenga pensamiento individual, va pa’a fuera”. Así que por andarse saliendo del huacal de la reforma eléctrica, la diputada Alexis Gamiño fue expulsada del partido del tucán.

Por medio de sus redes sociales, la legisladora de Coacalco de Berriozábal, Alexis Gamiño, informó que ya le dieron las gracias en el Partido Verde: así, de… la expulsaron simplemente por no obedecer y votar contra la reforma eléctrica, el pasado domingo.

De acuerdo con Aristegui Noticias, inicialmente se pensó que Gamiño sólo iba a ser retirada de la bancada del Partido Verde. Bueno, ya era un hecho: en la sesión de ayer, 18 de abril, la mesa directiva de la Cámara de Diputados informó que la legisladora había sido separada del grupo parlamentario al que pertenecía…

Sin embargo, minutos después la propia Alexis Gamiño dio a conocer que no sólo la retiraron de la bancada del Partido Verde, sino que también la expulsaron completamente:

“En un principio ingenuamente pensé que con mis temas ambientales el partido con el que más coincidía era el partido ‘Verde Ecologista’”, señaló Gamiño en sus redes sociales. “Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido”.

Antes de que digan “¡ya ven! Eso sólo lo hacen los dictadores…”, pues no. Eso de votar en bloque y echar pa’ fuera a quien no lo haga no sólo lo hicieron los que apoyaron la reforma eléctrica de AMLO. Días antes, se dio a conocer que la misma orden la lanzó el PRI para sus legisladores… pero bajo amenaza de expulsar a quienes no votaran en contra de la ya desechada iniciativa.

Dicho y hecho: Carlos Miguel Aysa, diputado del PRI que anunció que votaría a favor de la reforma eléctrica ya está perfilado para ser expulsado del partido… aunque, bueno, en su caso hay un olor a intercambio de voto por la ratificación del cargo como embajador que recibiría su padre.

Pero bueno, regresando con el caso de Alexis Gamiño, ésta aseguró que seguirá “luchando” por México… y todo eso que, de cajón, dice cualquier político, sea de oposición o de la 4T. Aún se desconoce si se hará independiente o se irá a luchar con el PRI, el PAN o el PRD.