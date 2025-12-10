Lo que necesitas saber: México cuenta actualmente, con 33 lugares inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.

La UNESCO nombró a la Pasión de Cristo de Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Aquella tradición que inició en 1833 como agradecimiento al Señor de la Cuevita por terminar con una epidemia de cólera y que se mantiene vigente en la actualidad.

El Comité Organizador de Semana Santa en Ixtapalapa A.C. (COSSIAC), la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, el Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía Iztapalapa impulsaron la inscripción de la Pasión de Cristo.

Pero… ¿Qué significa Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad? Acá les contamos.

Cada año se revive la Pasión de Cristo en Iztapalapa/Imagen Getty Images

La ‘Pasión de Cristo de Iztapalapa’ es Patrimonio Cultural Inmaterial

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) anunció varias inscripciones a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, entre las que destaca la Pasión de Cristo en Iztapalapa.

De acuerdo con el Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del PCI de la UNESCO, la Representación de la Pasión de Cristo representa una tradición comunitaria que expresa fe, identidad y cultura.

“La Representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo en Iztapalapa es una tradición comunitaria que reúne a los residentes locales en una expresión de fe, identidad y cultura. Comenzó cuando la comunidad prometió realizar una procesión en agradecimiento tras sobrevivir a una epidemia de cólera en el siglo XIX. Con el tiempo, la representación se ha convertido en un importante evento cultural que ahora atrae a millones de visitantes cada año. La celebración comienza con los preparativos comunitarios en diciembre, seguidos de los ensayos y la logística que conducen a la Semana Santa católica“.

¿Qué significa Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?

La UNESCO nombra no solo a monumentos u objetos como Patrimonio Cultural de la Humanidad. También aquellas tradiciones o expresiones culturales que han sido heredas de nuestros antepasados como Patrimonio Cultural Inmaterial.

Para que una expresión cultural sea considerada, debe cumplir con varios requisitos como ser: Tradicional, contemporáneo y viviente a un mismo tiempo, inmaterial, representativo y basado en la comunidad.

La intención, además de reconocer su importancia cultural a nivel mundial, también es impulsar a la población a que las sigan practicando. Y claro que sean preservadas.

Si bien, se trata de una expresión de fe relacionada con la religión católica. Se ha vuelto una tradición en la comunidad que, año con año se preparan para participar en ella, sin esperar un pago a cambio.

México cuenta actualmente, con 33 lugares inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. De los cuales 27 son bienes culturales, 5 naturales y uno mixto. Es el quinto país a nivel mundial con más lugares inscritos y el primero en Latinoamérica.