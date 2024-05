Lo que necesitas saber: El escritor Paul Auster murió a los 77 años de edad en Brooklyn a causa de cáncer de pulmón.

Muchos lo conocimos por obras como ‘Leviatán’ o la famosa trilogía de Nueva York —’Ciudad de cristal’, ‘Fantasmas’ y ‘La habitación cerrada’. En Estados Unidos se convirtió en un prolífico escritor, poeta y director de cine. Y la noche de este 30 de abril el New York Times nos ha dado la noticia con este encabezado: ‘Paul Auster, prolífico autor y estrella literaria de Brooklyn, muere a los 77 años’.

Lamentablemente, el escritor Paul Auster murió a causa de complicaciones de cáncer de pulmón.

Foto: Getty Images.

Murió en su casa en Brooklyn la noche de este 30 de abril a los 77 años de edad.

Muere el escritor Paul Auster a los 77 años

En medio de las protestas de estudiantes de la Universidad de Columbia y el operativo de la policía, el escritor, guionista e ícono literario de Nueva York —cuyos textos han sido traducidos a más de 40 idiomas— murió en su casa de Brooklyn.

Su muerte fue confirmada por una de sus amigas más cercanas la periodista Jacki Lyden y, como les contamos al inicio de la nota, fue compartida por el New York Times, medio que le ha dedicado un espacio a la retrospectiva de su trabajo.

Foto: Getty Images.

Acá en México seguro muchos lo conocieron por sus novelas o el par de guiones y películas que dirigió, pero en Estados Unidos —especialmente en Nueva York— Paul Auster se convirtió en una estrella literaria que se dedicó a desentrañar la esencia de esta ciudad mediante historias que “hablan del drama humano del siglo XX”, de acuerdo con la mirada del escritor Miguel Ángel García.

¿Quién era Paul Auster?

Paul Benjamin Auster nació en Nueva Jersey el 3 de febrero de 1947. Fue nombrado Caballero de la Orden de las Artes y Letras de Francia en 1992. Y en el 2006 recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras.

La obra de Paul Auster cobró fuerza y fama en las décadas de los 80 y 90 por sus historias dentro del género de la novela negra. Su trabajo literario, de hecho, lo colocó como entre los mejores escritores de Nueva York.

Foto: Getty Images.

Precisamente, Paul Auster estudió Literatura Francesa en la Universidad de Columbia —durante la guerra de Estados Unidos en Vietnam. Gracias a su carrera logró trabajar como traductor de obras del poeta francés André du Bouchet o Jacques Dupin.

La Literatura francesa no fue la única especialidad de Auster, el escritor también hizo experiencia y estudió Literatura Italiana e Inglesa. Sin embargo, en Francia lo recibió —y podemos decir “adoptó”— el gremio literario.

En 1972 publicó su primer libro ‘Una pequeña antología de poemas surrealistas’, que sería una colección de traducciones. Más tarde, Paul Auster escribió obras de teatro, ensayos, guiones, poesía y novelas. De entre sus novelas podemos encontrar:

‘Jugada de presión’ (1982), la llamada Trilogía de Nueva York, ‘El país de las últimas cosas’ (1987), ‘El Palacio de la Luna’ (1989), ‘Leviatán’ (1992), ‘El libro de las ilusiones’ (2002) o ‘Sunset Park’ (2010).

Auster también dirigió 5 películas, entre ellas ‘Lulu in the Bridge’ (1998), ‘Blue in the face’ o ‘Smoke’ (1995).

Auster se casó en dos ocasiones. Le sobreviven su hija Sophie, su hermana Janet Auster, un nieto y su esposa Siri Hustvedt.

Aquí les dejamos el enlace al perfil y retrospectiva que el New York Times publicó sobre el escritor con el título: ‘Paul Auster: un agradecimiento’, por si les interesa conocer más de su obra.

