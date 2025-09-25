Lo que necesitas saber: "Ganó quien queríamos que ganara" dice Peña Nieto sobre AMLO en el documental del PRI dirigido por Denise Maerker

La serie documental ‘PRI: Crónica del Fin’, dirigido por la periodista Denise Maerker, no deja de estar en boca de todos y con mucha razón, ya que en él aparecen varias figuras clave que explican cómo fue que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) estuvo en la gloria y después cayó dramáticamente en la política mexicana.

Desde políticos de dicho partido como el conocido –e innombrable– Carlos Salinas de Gortari, pasando por figuras que aplicaron el chapulineo político como Cuauhtémoc Cárdenas, hasta otros de otros partidos (tipo Vicente Fox), todos analizan desde su punto de vista cuales fueron las razones por las que el PRI perdió fuerza en México.

Enrique Peña Nieto en el documental ‘PRI: Crónica del Fin’. Foto: VIX/ N+ Docs

Enrique Peña Nieto aparece en el documental ‘PRI: Crónica del Fin’

Si bien para muchos es claro que las causas eran la corrupción y abuso de poder que ejercieron la mayoría de sus gobernadores y militantes, es interesante ver todo el archivo y las entrevistas en este documental escrito y dirigido por Denise Maerker y producida por N+ Docs.

Especialmente por el regreso a los medios de figuras como Enrique Peña Nieto, quien fue presidente de México de los años 2012 a 2018 y cuyo mandato se caracterizó no sólo por los memes, sino por grandes escándalos de corrupción y abuso de poder como el #YoSoy132, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la llamada ‘Casa Blanca’, por mencionar algunos.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue uno de los mayores escándalos en el mandato de Peña Nieto. Foto: Cuartoscuro

Donde también habla más sobre el ascenso y caída del PRI

Como bien sabrán, desde que dejó la presidencia, Peña Nieto se alejó del ojo público. Lo último que se supo de él era que estaba en España exiliado de la vida política y hasta tenía una novia (que ahora es ex) modelo. Eso sí, su mandato fue de las últimas estocadas que el PRI recibió en su historia.

No les vamos a spoilear el documental (es más, si aún no lo han visto les recomendamos echárselo y luego regresar a esta nota), pero en ‘PRI: Crónica del FIN’ observamos cómo Peña Nieto fue presentado como la esperanza del partido para recuperar la gloria que un día tuvo y la manera en la que ocurrió todo lo contrario tras dejar la presidencia.

Foto: Cuartoscuro

Peña Nieto afirma que él quería que AMLO ganara las elecciones presidenciales de 2018

De hecho, él mismo es consciente de ello. En la entrevista para esta serie documental, Peña Nieto recuerda cómo se dio con rapidez el cambio de poder con Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien ganó las elecciones de 2018. No sólo eso, sino que él mismo esperaba que eso ocurriera.

“Perdimos, caray, perdimos, pero al final de cuentas yo vi, sentí, que se había logrado el objetivo, se había despresurizado. Queríamos que ganara, y ganó quien queríamos que ganara, ganó quien la mayoría quería que ganara”, comentó el expresidente sobre AMLO.

Y hasta se menciona el supuesto pacto de impunidad entre ambos

Lo curioso de la declaración de Enrique Peña Nieto no es sólo que abiertamente menciona que quería a AMLO como su relevo en la presidencia (y no José Antonio Meade, el abanderado del PRI que compitió en ese entonces), sino que sale a relucir el supuesto pacto que hubo entre ambos.

Roberto Madrazo, otra figura clave y polémica del PRI, aparece a cámara y asegura que entre Peña Nieto y AMLO hubo un trato: “Por supuesto que Peña hizo un acuerdo con Andrés Manuel; yo creo que un acuerdo de impunidad a cambio de un apoyo”, mencionó.

Roberto Madrazo afirma que entre AMLO y Peña Nieto hubo un pacto de impunidad. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

Algo que el expresidente de México niega que exista

Peña Nieto, quien siempre ha negado tal cosa, menciona en el documental que no hubo nada con AMLO: “¿Tú crees que hubiese sido necesario hacer un pacto? ¿Tú crees que caben los pactos? Es que a mí me da un poco de risa, porque me lo siguen preguntando”, afirmó el expresidente mexicano.

Ahora sí que cada quien se hará su propio juicio. Lo cierto es que la aparición de Enrique Peña Nieto sólo es uno de los muchos pilares que ayudan a entender mejor el documental ‘PRI: Crónica del Fin’ y la caída del conocido partido. ¿Ustedes qué opinan sobre las declaraciones de Peña?



