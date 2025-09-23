¿Quiénes aparecen en la serie ‘PRI: Crónica del fin’ y qué papel juegan?

Lo que necesitas saber: Pura "personalidad". Desde Carlos Salinas de Gortari hasta EPN. Los protagonistas del PRI nos cuentan cómo fue su fin.

Y como decía el microcuento de Augusto Monterroso: “El dinosaurio seguía ahí”. Más allá de las alianzas entre Morena y el tricolor —que nos muestran que el PRI no se ha ido del todo—, este partido que gobernó durante casi 100 años a México sigue causando interés como en la serie documental ‘Crónica del fin’.

O, bueno: ‘PRI: Crónica del fin’, una serie que se estrenó en ViX y —a grandes rasgos— cuenta qué rayos le pasó a este partido para estar a dos pasitos de su desaparición.

Spoiler, aunque mundo lo sabe: las causas van desde la inmensa corrupción y abuso de poder que ejercieron muuuuuuchos de sus gobernadores y militantes —que, dicho sea de paso, narran su propia historia en el PRI. Esa es una de las novedades en este documental.

Si les late la historia desde la perspectiva política y socioeconómica, esta serie documental es un buen recurso porque además de los personajes políticos como expresidentes hay invitados especializados que desmenuzan paso a pasito los contextos que México vivió por cada década y nos explican cómo el país llegó a distintos escenarios.

Además de desarrollar cómo el PRI como institución se instauró en cada uno desde el poder —ejerciendo un control total desde medios de comunicación hasta la “apertura” de la democracia.

Esta serie —escrita y dirigida por Denise Maerker y producida por N+ Docs— se estrenó el 22 de septiembre en Las Estrellas o Canal 2 de la televisión abierta.

Si no tuvieron chance de verla y, además, se quedaron picados, pueden ver el primer capítulo o el resto —en total, son 5 capítulos— en ViX, a la hora y el día que quieran.

De qué va

‘PRI: Crónica del fin’ nos cuenta —en voz de sus protagonistas— la debacle del Partido Revolucionario Institucional, que se convirtió durante más de 80 años en una institución de hierro, a tal grado de ser considerada una dictadura perfecta por el escritor Mario Vargas Llosa.

La cosa es que en el documental aparecen Carlos Salinas de Gortari —a.k.a el innombrable—, Enrique Peña Nieto y Vicente Fox, expresidentes de México, y otros personajes polémicos como Elba Esther Gordillo o Porfirio Muñoz Ledo.

Si, al estilo de Sandra Cuevas, ya no se acuerdan o saben quiénes son, quiénes eran y qué hicieron, acá les contamos.

Carlos Salinas de Gortari

Carlos Salinas de Gortari fue presidente de México de 1988 a 1994. Es ampliamente recordado por las generaciones que vivieron, precisamente, la crisis económica del 94.

Pero también por un montón de eventos violentos que marcaron su sexenio como el asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio o de José Francisco Ruiz Massieu, secretario General de este partido.

O 1988, cuando el sistema de cómputo de votos se cayó en las elecciones presidenciales de aquel año, dando como ganador a Salinas de Gortari, quien competía contra la oposición del PRI: Cuauhtémoc Cárdenas y Manuel Clouthier.

Cárdenas y Clouthier buscaban el cambio de gobierno, cosa que no sucedió. Y el PRI se quedó otros 12 años —intercalados— en el poder.

Primero con la Presidencia de Ernesto Zedillo de 1994 al 2000 y, luego con EPN del 2012 al 2018.

En 2015, el antecesor de Carlos Salinas de Gortari, Miguel de la Madrid, acusó al expresidente de corrupción y a su hermano, Raúl Salinas de Gortari, de narcotráfico… luego, se arrepintió diciendo que sus declaraciones no eran válidas por cuestiones de salud.

Total que la historia ya estaba escrita y Salinas de Gortari pasó de secretario de Programación y Presupuesto de Miguel de la Madrid a presidente de México en unas elecciones bastantes cuestionadas en 1988.

Cuauhtémoc Cárdenas

La contraparte de Salinas de Gortari en los 80 la encontramos con Cuauhtémoc Cárdenas, quien también militó unos 25 años en el PRI para después irse a la oposición.

En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas fue candidato del Frente Democrático Nacional, partido que le disputó al PRI la Presidencia de México y que contó con un buen apoyo de la ciudadanía.

Pero como les contamos, al final, Salinas de Gortari resultó ganador, aunque esas elecciones fueron una especie de crónica de debacle anunciada, pues la gente estaba interesada por una alternancia.

Cárdenas tomó la bandera de la alternancia y siguió buscando la Presidencia otros 6 años después del 88, aunque con el extinto PRD. Eso sí, se convirtió en el primer jefe de Gobierno elegido de Ciudad de México.

Vicente Fox

Después de la crisis económica del 94, el levantamiento del EZLN y las acusaciones contra Salinas de Gortari por fraude, en el 2000 Vicente Fox rompió con un par de tradiciones priistas: fue el primer presidente de México que no pertenecía al PRI.

Ganó las elecciones presidenciales y, por lo tanto, un nuevo partido ocupó el poder en la Presidencia.

Y, bueno, rompió con 70 años del régimen priista —aunque en el documental Alejandro, Alito, Moreno asegura que el PRI fue el que construyó a México, ¿ustedes qué dicen?

El sexenio del también empresario se vio marcado por su pleito con AMLO, a quien estuvieron a punto de quitarle el fuero que le daba ser jefe de Gobierno de CDMX y, por lo tanto, ese desafuero le impediría presentarse en las elecciones presidenciales de 2006.

Enrique Peña Nieto

Todo mundo lo recuerda hasta nuestros días con grandes memes, pero Enrique Peña Nieto fue el último representante del PRI en la Presidencia de México.

Y es que antes de que Felipe Calderón, del PAN y ampliamente criticado por iniciar la guerra contra el narcotráfico que desató una ola de violencia en México, EPN o, bueno, sus asesores de campaña e imagen lo promovieron como la respuesta a las broncas de los mexicanos.

Sí, aun y cuando la gente ya había tenido experiencia con el PRI, la imagen de Enrique Peña Nieto se vendió como una nueva y mejorada versión del partido.

En 2012, EPN ganó las elecciones presidenciales pero la neta eso no le alcanzó para mantener al PRI durante más tiempo. Bastaron 6 años y varios casos de corrupción para que este partido dejara de ser considerado una opción para la gente. ¿El resultado?

Por mucho, AMLO ganó las elecciones de 2018 y Morena logró un segundo sexenio con Claudia Sheinbaum.

¿Qué pasó con el PRI? Muchos de sus militantes abandonaron el barco y se unieron a Morena o el Partido Verde Ecologista de México —no le perdieron, ¿no?— que es básicamente su aliado de esta temporada.

EPN salió de México y otros militares más fueron detenidos y encarcelados por distintos delitos en lo que fue la gran estocada contra el PRI —pero va de nuevo, no contra sus militantes, quienes antes de que se hundiera el barco, saltaron a otros partidos.

Elba Esther Gordillo

Ok, no fue presidenta de México pero sí pieza clave en otro tipo de régimen —y en la construcción del último periodo de la dictadura del PRI.

Elba Esther Gordillo, la maestra, es una política y exlidereza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Con decirles que estuvo allí como presidenta de 1989 a 2013. Casi 25 años en el poder sindical.

Gracias a este puesto, Gordillo tejió alianzas políticas con el PRI —al que representó como diputada y senadora en tres ocasiones y, por si faltaba, fue también su secretaria General de 2002 a 2005.

De esta manera, los derechos de los/las profes estaban ligados al PRI y el poder que amasó Elba Esther Gordillo fue una locura, hasta que se le acabó el veinte en 2013, detenida por delitos de corrupción y liberada en 2018.