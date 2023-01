Pocos temas son tan espeluznantes, y a la vez interesantes, como la posible presencia de vida extraterrestre en la Tierra. Los ahora llamados Fenómenos Aéreos No Identificados (para no sólo encasillar cierto evento como Objeto Volador No Identificado u OVNI) siguen siendo un asunto fascinante porque representan una vía para esa posibilidad.

Es por lo anterior que la información dada a conocer por Estados Unidos seguro emocionó y/o espantó a más de uno. Un documento desclasificado el pasado jueves 12 de enero, revela cientos de casos reconocidos por el Pentágono de Fenómenos Aéreos No identificados (FANI en español, UAP en inglés).

El impresionante aumento de OVNIS o Fenómemos Aéreos No Identificados en Estados Unidos

La Oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional de aquel país publicó el informe y en éste aseguran que los avistamientos han aumentado exponencialmente desde marzo de 2021. Previo a esa fecha, en los 17 años anteriores, se registaron 144 avistamientos. Desde entonces y hasta agosto del 2022, sumaron 366.

Si las matemáti¡cas no nos fallan, con esto el Gobierno de Estados Unidos está reconociendo 510 avistamientos, ¡¡¡510!!! Como te decíamos, esto se reveló el pasado 12 de enero y de inmediato fue retomado por medios internacionales como El País.

La Oficina de Resolución de Anomalías (AARO), creada en el 2022 por el Pentágono para analizar los FANI —aquí en Sopitas.com te platicamos sobre eso —, señala que el aumento de avistamientos “se debe a una mejor comprensión de las posibles amenazas que pueden representar, ya sea como peligros de seguridad de vuelo o como posibles plataformas de recopilación de adversarios”.

¿Pero de verdad podría tratarse de extraterrestres?

Regresando a eso de la posibilidad de vida extraterrestre en la Tierra, dicha Oficina apunta a que eso es un estigma, y la reducción de éste también tiene mucho que ver con que cada vez se reconozcan más los casos de Fenómenos Aéreos No Identificados. Es decir, como cada vez se les relaciona menos con alienígenas, no es un problema para los gobiernos admitirlos.

De hecho, de los 366 casos reconocidos desde el Pentágono de marzo de 2021 a agosto de 2022, aseguran que 163 eran globos, 26 drones (dizque de China) y 6 no fueron más que aves, fenómenos meteorológicos o residuos aéreos como bolsas de plástico.

Pero el resto, 171 casos, presentaban “características de vuelo o capacidades de rendimiento inusuales”, por lo que aún no se determina qué pudieron ser. En el Pentágono la principal sospecha es que se trata de aeronaves de otros países y no hacen referencia a origen alienígena. Eso, por ahora, sigue siendo una posibilidad muy remota.