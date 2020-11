Piden 5 años de cárcel contra periodista que informó sobre la pandemia en Wuhan, China

Este caso ya lleva tiempo —desde mayo pasado— y, sin embargo, la organización Chinese Human Rights Defenders (CHRD) ha insistido en exponer la situación de una periodista china acusada de presuntamente difundir información falsa en WeChat, Twitter, YouTube y aceptar entrevistas con medios extranjeros sobre la pandemia de COVID-19. Por estas acciones, las autoridades pretenden que la activista Zhang Zhan reciba una sentencia de cuatro a cinco años de prisión.

La organización Chinese Human Rights Defenders se ha encargado de difundir el caso de la periodista Zhang Zhan, quien es acusada por las autoridades de presuntamente difundir fake news sobre la pandemia de coronavirus —y con ello supuestamente provocar una situación de incertidumbre que enrareció aún más el contexto de alerta en China.

Shanghai Prosecution released indictment, seeking conviction of Zhang Zhan for “picking quarrels instigating trouble” & a 4-5 years jail sentence. Zhang reported on #COVID19 in #Wuhan independently while the Chinese govt censored info & sealed the city. https://t.co/5v9LjSQZlw pic.twitter.com/LJmiiIwVok

— CHRD人权捍卫者 (@CHRDnet) November 16, 2020