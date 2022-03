El periodista ruso Dmitry Muratov subastará su Nobel de la Paz para ayudar a ucranianos

En medio de una preocupante “rusofobia” (según académicos, principalmente detectada en Canadá, EU y Unión Europea), el periodista ganador del Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, da muestras de que no toda la gente de Rusia apoya las acciones de Vladimir Putin. Así que no generalicen.

Dmitry Muratov, quien el año pasado fue –junto con la periodista filipina Maria Ressa– ganador del Premio Nobel de la Paz, anunció que subastará la medalla que le fue otorgada y las ganancias serán destinadas al apoyo de refugiados ucranianos.

De acuerdo con CNN, Muratov declaró que la idea le vino luego de ver la urgencia con la que niños heridos y enfermos necesitan tratamientos en medio del conflicto Rusia-Ucrania.

Así que, por lo anterior, decidió que las ganancias que se obtengan de subastar su medalla del Nobel de la Paz serán entregadas a la ONG The Foundation of Assistance to the Ukrainian Refugees, la cual ayuda a los desplazados por el conflicto en Ucrania.

En el sitio del periódico Novaya Gazeta, el cual dirige Muratov, éste anunció la subasta de su Nobel de la Paz, además, dio indicaciones a sus lectores de “lo que es urgente hacer” y lo que ellos pueden hacer para apoyar a los afectados.

En lo que respecta a lo primero, en lo que los ciudadanos no pueden hacer gran cosa, salvo presionar con manifestaciones, Dmitry Muratov señala lo evidente: urge “detener el fuego”. Además, indica que es necesario el intercambio de presos y, en su caso, devolver los cuerpos de muertos a sus países de origen.

Por otra parte, en las acciones que los ciudadanos pueden realizar directamente, propone hacer donativos para refugiados, niños heridos y enfermos que necesitan tratamiento urgente. No sólo donar lo que lo que sobre, sino lo realmente valioso: “lo que es valioso para ti y de valor para los demás”.

Poniendo el ejemplo de esto último, es que Muratov se decidió a donar su Nobel de la Paz, el cual le fue concedido en 2021 por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión.

“Newaya Gazeta y yo decidimos entregar la Medalla del Premio Nobel de 2021 al Fondo de Ayuda a los Refugiados de Ucrania. Ya hay más de 10 millones. Por favor, respondan a las casas de subastas que subastarán este premio mundialmente famoso”, anunció Muratov en redes sociales.

En 1995, Muratov fundó el periódico independiente Newaya Gazeta, desde el cual ha publicado artículos que han ayudado a evidenciar actos de corrupción, violencia policial, detenciones ilegales, fraude electoral, así como el uso de fuerzas militares rusas tanto dentro y fuera de Rusia.