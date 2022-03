“¡Respeta!”: Periodistas abuchean a Mario Delgado por llamarles ‘mercenarios de los medios’

Como que a Mario Delgado ya se le está haciendo costumbre eso de ser abucheado allá donde se presenta. Este sábado el dirigente nacional de Morena anduvo por los rumbos de Oaxaca y terminó recibiendo chiflidos y reclamos por parte de la prensa, y acá te vamos a contar cómo fue que se llegó a eso.

La visita de la dirigencia de Morena a Oaxaca

Resulta que Mario Delgado dio una conferencia de prensa este 5 de marzo, y sóla a él se le ocurre hacerlo precisamente para atacar a la prensa. Y es que durante su intervención en el evento llamó “mercenarios de los medios de comunicación” a los periodistas (¿¿¿???).

El dirigente de Morena compartió en sus redes que se fue a Oaxaca para acompañar a Salomón Jara Cruz, quien este sábado se registró como precandidato a la gubernatura de ese estado.

“¡Es un día histórico para Oaxaca! Hoy inicia la cuenta regresiva para que llegue el cambio verdadero a esta bella tierra de la mano de Salomón. Un gusto acompañarlo a su registro como candidato al gobierno del estado. ¡La transformación llegará para las y los oaxaqueños!“, escribió.

¡Es un día histórico para Oaxaca! Hoy inicia la cuenta regresiva para que llegue el cambio verdadero a esta bella tierra de la mano de @salomonj Un gusto acompañarlo a su registro como candidato al gobierno del estado. ¡La transformación llegará para las y los oaxaqueños! pic.twitter.com/kFsbnE8J5P — Mario Delgado (@mario_delgado) March 6, 2022

Pero Mario Delgado llamó “mercenarios” a los periodistas y todo se derrumbó…

Sin embargo, y sabrá Dios por qué, en la conferencia comenzó a ponerle calificativos a los periodistas. Tal vez no se dio cuenta de que estaba frente a varios de ellos o quién sabe, pero naturalmente que la reacción vino de inmediato.

“No es casualidad que ahora se lancen con todo algunos mercenarios de los medios de comunicación que se hacen llamar periodistas, pero que no son periodistas. No están ejerciendo la libertad de expresión”, fue el comentario de Mario Delgado sobre quienes se dedican a trabajar en la prensa.

Y ni siquiera había terminado su frase cuando los periodistas presentes comenzaron a abuchearlo, chiflarle y exgirle respeto. “¡Resperta a la prensa!” y “¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!” se escuchó por todo el lugar.

Dice que se refería sólo a unos cuantos…

Mario Delgado intentó minimizar lo que había dicho, explicando que no se refería a los presentes, sino a ejemplos como el de Loret de Mola, pero el daño ya estaba hecho. Los abucheos y chiflidos continuaron mientras él seguía hablando.

Solo a @mario_delgado se le ocurre convocar a una conferencia de prensa para atacar a la prensa. Resultado: pic.twitter.com/XNyoahKZix — Salvador García Soto (@SGarciaSoto) March 6, 2022

Fuerte abucheo contra Mario Delgado, líder nacional de Morena, tras haber llamado “mercenarios” a periodistas https://t.co/G2nlLIZyod pic.twitter.com/HVpAOFCyRv — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) March 6, 2022

Y cuando decimos que ya se le hizo costumbre, lo hacemos porque apenas a finales de enero le fue más o menos igual pero en Durango. Allá militantes de su partido lo corrieron entre gritos y hasta huevazos cuando fue a presentar a Marina Vitela como su candidata a la gubernatura de aquel estado.

En fin… muy querido el señor en todos lados, ¿no?