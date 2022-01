“¡Traidor! ¡Corrupto!”: Corren con gritos y huevazos a Mario Delgado en Durango

Pues como que la unidad en Morena comienza a mostrar fracturas… Mario Delgado, dirigente nacional del partido guinda, fue abucheado y lo terminaron echando de un evento celebrado allá en Durango. Entre gritos de “Corrupto” y “Traidor”, militantes del propio partido le mostraron su descontento.

Mario Delgado y su visita a Durango

Pasa que Mario Delgado anda allá en Durango, porque este 29 de enero hizo entrega de la constancia como precandidata única del partido a la gubernatura del estado a Alma Marina Vitela Rodríguez.

“En Morena estamos muy orgullosos de que una mujer de principios, con experiencia y comprometida con el proyecto de la 4T sea la encargada de dirigir el proyecto de transformación en Durango como nuestra precandidata única al gobierno de este bello estado”, escribió Mario Delgado en sus redes sociales sobre la decisión.

Me honra recibir por parte de @mario_delgado la Constancia como precandidata única a la gubernatura del estado de Durango en donde hombres y mujeres trabajaremos por la transformación que muy pronto llegará a #Durango#EselTiempordelasMujeres#MorenaDurango pic.twitter.com/7VIoJ7QhaM — Marina Vitela (@MarinaVitelaGP) January 29, 2022

Pero ya ves que eso de los procesos para elegir candidatos no se le da muy bien a Morena (les gusta elegir por dedazo encuestas a sus representantes). Bueno, la designación de Marina Vitela no cayó bien allá en Durango porque José Ramón Enríquez Herrera, el otro precandidato que buscaba ser abanderado, así como sus seguidores, aseguran que no hubo transparencia en la encuesta del estado.

Así lo abuchearon y corrieron del lugar

Y pues sí, en redes sociales circularon los videos donde se nota que Mario Delgado no es muy querido que digamos en Durango por ese tema. Al menos tres grabaciones difundidas en Twitter muestran la forma en que increparon al dirigente de Morena la tarde de este sábado y cómo terminó prácticamente huyendo del lugar porque hasta huevazos le tocaron (al mero estilo de Noroña).

#EspecialRadioFórmula | Zafarrancho en Morena: corren a @mario_delgado con abucheos en evento en Durango.👀 pic.twitter.com/zU4otrOxfR — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 29, 2022

📌 ¡Cobarde! Así se “escapó” Mario Delgado (@mario_delgado) tras ser increpado y abucheado por morenistas en #Durango. El dirigente nacional del partido de @lopezobrador_ recibió los calificativos de “corrupto”, “vendido” y “traidor”. pic.twitter.com/xzr1F1XE9q — Ⓜ️iguel Quintana®🎬 (@Quintana_Troll) January 29, 2022

Y denuncian represalias

Aunque eso sí, todo indica que el dirigente nacional del partido no se quedó con los brazos cruzados luego de que lo corrieron de tal manera sus propios militantes. Ya hay denuncias donde se asegura que sus guaruras golpearon a quienes se manifestaron en su contra por las decisiones (o más bien imposiciones, según demandan) que ha tomado dentro de Morena.

Al menos un hombre aseguró en declaraciones para El Siglo de Durango que el personal de seguridad de Mario Delgado lo golpeó por sus críticas. “Me golpearon, me sacaron por allá por una puerta lateral sólo por decir y voy a decir como lo dije: Mario Delgado, eres un marrano por las cochinadas que has hecho dentro de Morena. Eso fue lo que le dije”.

Adulto mayor asegura haber sido golpeado por elementos de seguridad de @mario_delgado, por decirle su sentir ante las imposiciones de las candidaturas a gobierno del estado de #Durango. pic.twitter.com/BrtM6hd7PR — El Siglo de Durango (@SigloDurango) January 29, 2022

Pues así las cosas con “la esperanza de México”.