Lo que necesitas saber: Lo más recomendable es no llevar mascotas en el Metro, pero en caso de hacerlo, debe ser en una transportadora especial para ello. El cachorro, por fortuna, fue rescatado

Ufffff… la tragedia que se evitó este fin de semana en el Metro de CDMX. Un cachorro cayó a las vías porque su dueño lo soltó accidentalmente, por fortuna lograron rescatarlo antes de que un tren pasara por la estación y pues, no queremos ni imaginar lo que hubiera ocurrido.

Rescataron a un cachorro que cayó a las vías en el Metro de CDMX

Sucedió la noche de este sábado 4 de noviembre en la estación Chabacano, por el lado de la Línea 9 (línea que no tarda en cerrar por mantenimiento, por cierto).

El dueño del cachorro lo soltó y cayó a las vías / Foto: Metro CDMX

Según el comunicado que sacó el Metro de CDMX, el mismo dueño del perrito fue quien reportó lo que pasó. Él mismo pidió auxilio al personal del transporte subterráneo de la capital mexicana cuando el cachorro cayó accidentalmente a las vías.

Y es que el perrito se fue a las vías porque el usuario que lo llevaba cargando lo soltó por accidente, lo cual obviamente le puede pasar a cualquiera, pero la neta es que la primera reacción de todos al saber esto es algo así como: “¡¡¿Pero cómo lo fuiste a soltar?!!”.

Recomiendan llevar siempre a las mascotas en una transportadora

Además, claro está, eso nos lleva a pensar que debió llevarlo en algún lugar seguro para el cachorro y no cargando en brazos. De hecho, el Metro de CDMX recomendó no entrar con animales a sus instalaciones o llevarlo en una transportadora de plástico con rejilla de metal.

El cachorro fue rescatado de las vías / Foto: Metro CDMX

Precisamente por lo anterior, los comentarios de los usuarios de redes sociales fueron para criticar a quien soltó al cachorro en las vías del Metro.

“Cómo vas a soltar a un cachorrito “accidentalmente”, esa persona no debería poder tener mas animales”.

“Espero que no le hayan regresado el perrito a ese sujeto. Claramente no lo va a cuidar”.

“Una sanción a ese usuario al no acatar las normas establecidas para el traslado de animales, y ocasiona suspensión provisional y la afectación a cientos de usuarios”.

“Lo más seguro es que murió, la edad, el golpe y la descarga… esperemos y no vuelva a tener otro animal de compañía esta persona”.

No es la primera vez que un perrito cae a las vías del Metro, pero no nos había tocado que fuera un cachorro y menos por la falta de atención de un usuario. Caray, qué bueno que no pasó una tragedia.

