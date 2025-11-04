Perú rompe relaciones diplomáticas con México tras asilo a exministra Betssy Chávez

Lo que necesitas saber: Este 3 de noviembre, Perú anunció que rompe relaciones diplomáticas con México, pues le dio asilo a la exministra Betssy Chávez.

¡Santas palomas! La tarde de este lunes 3 de noviembre, el Gobierno de Perú anunció que rompe relaciones diplomáticas con México, esto luego de que se confirmara que la exministra de dicho país, Betssy Chávez, recibió asilo en la residencia de la Embajada mexicana en Lima.

El gobierno peruano rompe relaciones con México. Foto: Getty Images

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

Hugo de Zela, Ministro de Relaciones Exteriores de Perú, dio a conocer la decisión a través de una conferencia de prensa, donde mencionó que básicamente el Gobierno de México fue quien los obligó a tomar esta decisión con sus decisiones.

“Lamento que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias”, mencionó.

https://Twitter.com/LuiguiTorres23/status/1985465937005281394

Esto porque dieron asilo a la exministra Betssy Chávez en la Embajada mexicana en Lima

De Zela recordó que Betssy Chávez, exministra cercana al expresidente Pedro Castillo, actualmente enfrenta un proceso por haber participación en el golpe de Estado de 2022 (y el cual llevó a Castillo a pedir asilo político en nuestro país en ese entonces).

A Chávez la acusan del delito de conspiración contra el Estado, pues habría conocido el intento de Pedro Castillo de cerrar el Congreso y no habría dicho nada. De hecho, la exministra estaba en la cárcel desde 2023 y apenas en septiembre de este año la dejaron salir para que continuara su proceso en libertad.

El expresidente de Perú, Pedro Castillo, con la exministra Betssy Chavez. Foto: Getty Images

Algo que hasta el momento la cancillería mexicana no ha aclarado

Pero bueno, claro que las cosas del asilo político no son nomas’ de “Oye me voy a quedar acá, te aviso”, ya que si bien Betssy Chávez se encuentra en la residencia de la embajada mexicana, el proceso formal para obtener el asilo político aún no se ha hecho formalmente.

“Lo primero que tiene que ocurrir es que debemos recibir una comunicación formal del gobierno de México. Esa comunicación hasta el momento no la hemos recibido”, mencionó el canciller de Perú, quien dejó en claro que esta decisión no afectará las relaciones consulares con México.

Betssy Chávez. Foto: Getty Images

Perú asegura que esta decisión no afecta las relaciones consulares con México

¿Eso qué quiere decir? que los mexicanos que vivan en Perú aún contarán bajo la protección de las autoridades consulares mexicanas (que hasta el corte de esta nota, a las 5:45 de la tarde, aún no ha pronunciado su postura al respecto).

Por su parte, a través de su cuenta de X, la Cancillería de Perú confirmó la decisión, alegando que han sido varios los momentos en los que el gobierno de nuestro país ha intervenido en asuntos internos de su nación. “De esta manera, respaldamos lo manifestado por el canciller Hugo de Zela”, mencionaron.

https://twitter.com/presidenciaperu/status/1985478392129490960

Otra raya al historial de problemas entre Perú y México

Muchos se preguntarán si de plano México sí ha metido su cucharota en asuntos internos de Perú y la verdad es que han sí han sido varios. Desde el gobierno de AMLO, por ejemplo, el gobierno de Perú ha acusado a nuestro país por sus injerencias.

En 2022 AMLO opinó como nadie más de lo que pasaba internamente en Perú e incluso se le dio asilo a la familia de Pedro Castillo. Las cosas llegaron a tal punto que en 2023 Perú retiró al embajador de México en ese país y ya ni olvidar cómo a finales de este año a la presidenta Claudia Sheinbaum la acusaron de de violar el principio de no intervención…