Ni inhalado, ni inyectado: Pfizer comienza ensayos de medicamento oral contra el COVID

¿No quieres la vacuna inyectada ni inhalada? La empresa farmacéutica de Estados Unidos, Pfizer, una de las tantas que ha desarrollado vacunas para el COVID, dio a conocer este martes que comenzó un ensayo para probar la eficacia de un fármaco que se administra por vía oral para el coronavirus.

Today, we announced that we’ve started testing the safety profile of our novel oral #antiviral investigational drug candidate for SARS-CoV-2 infections. #COVID19 #ScienceWillWin https://t.co/ePS7tebQqW pic.twitter.com/VLuOXv0CX3

— Pfizer Inc. (@pfizer) March 23, 2021