¡Fiu! Vacuna de Pfizer es segura contra otras variantes (más contagiosas) del COVID

Poquito antes de que terminara el 2020, los ojos del mundo estaban atentos a los casos de las nuevas variantes de coronavirus en Reino Unido y Sudáfrica. Una de las cosas que más preocupaban era qué iba a suceder con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech. ¿Sería eficaz ante estas variantes? Al final —y afortunadamente— la respuesta fue: sí.

O sea que, ¿el mundo ya rifó? Pues un poco, sí, ya que se trata de los primeros datos con respecto a la efectividad (ante las variantes del COVID-19) de la vacuna de Pfizer y BioNTech —que ha sido aplicada en países como Reino Unido, México, Costa Rica, Chile y la Unión Europea.

Results from an in vitro study show sera from clinical trial participants who received the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine effectively neutralized SARS-CoV-2 having 1 key mutation also found in 2 highly transmissible strains. Learn more: https://t.co/P2dXpPIK4R pic.twitter.com/ttlWVMzldl

— Pfizer Inc. (@pfizer_news) January 8, 2021