Lo que necesitas saber: Bernardo Arévalo ganó las elecciones de Guatemala prometiendo un combate total contra la corrupción. Parece que de ahí viene la amenaza a su vida.

Aunque el “Plan Colosio” fue descubierto cuando Bernardo Arévalo era candidato, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas de protección. El ahora presidente electo de Guatemala sigue en peligro, dice el órgano internacional.

Bernardo Arévalo, así como la vicepresidenta electa de Guatemala, Karin Herrera, están en “una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”, alertó la CIDH. En un comunicado, el órgano indica que, tras las elecciones, el binomio que próximamente liderará al país centroamericano ha sido víctima de amenazas, hostigamiento y exposición de información personal… y a eso se le puede sumar que, antes de su victoria, se detectaron dos planes de atentado. Uno de ellos, el “Plan Colosio”.

Plan Colosio fue confirmado cinco días antes de elecciones en Guatemala

La CIDH no ofrece detalles sobre dicho plan –cuyo nombre hace alusión al candidato presidencial asesinado de México, Luis Donaldo Colosio–, pero, según El País, se comenzó a saber de él desde inicios de julio, para acabar por ser confirmado el pasado 15 de agosto, cinco días antes de los comicios. De hecho, a raíz del peligro en que se considera que estaba (y sigue estando) Bernardo Arévalo, no ofreció un discurso en público tras ganar la elección presidencial.

“Al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales, con alto grado de fiabilidad, habrían advertido sobre la existencia de un plan para acabar con la vida del propuesto beneficiario”, señalaron miembros del equipo de Arévalo a la CIDH.

Bernardo Arévalo, presidente electo de Guatemala / Foto: Facebook/Dr.BernardoArevalodeLeon

De acuerdo con la CIDH, cuando recibió la denuncia por parte del equipo de Arévalo, pudo notar cierta disposición de atender el asunto de parte del gobierno de Guatemala… sin embargo, vio que no se le dio la seriedad al “Plan Colosio” y, por ello, ahora pide que el Estado adopte medidas que garanticen su protección, así como la investigación de los hechos reportados.

Bernardo Arévalo ganó presidencia con promesa de cero corrupción

Aunque por ahora se desconoce las razones por las que se quiera atentar contra el presidente electo (o las fuentes han preferido no hacerlas públicas), las miradas se posan sobre su discurso de rechazo total a la corrupción… el cual no es reciente: desde que fue diputado, abanderó las protestas ante las tranzotas descubiertas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en 2015.

Bernardo Arévalo, próximo presidente de Guatemala / Foto: Facebook/Dr.BernardoArevalodeLeon

Arévalo se llevó de calle a sus oponentes en las pasadas elecciones: obvtuvo el 58% de los votos, mientras que su más cercana competidora, la exprimera dama Sandra Torres, apenas llegó al 32%.

El Estado señaló que tanto Bernardo Arévalo como Karin Herrera cuentan con las medidas de protección necesarias… pero ya que no había considerado el peligro del “Plan Colosio”, entonces todo el esquema fue reforzado.

