¡Ojo! Si tienes esta línea de pago, tu teléfono ya estaría vinculado a tu CURP y tú ni en cuenta

Lo que necesitas saber: ¡Atención! Si tú tienes tu plan de telefonía en pospago, esta información te interesa.

Si en los últimos días escuchaste sobre el registro obligatorio de líneas telefónicas con CURP o INE en México y entraste en modo “¿ya hice ese trámite o ya valí?”, hay una noticia que podría ahorrarte vueltas: si tienes un plan de telefonía pospago, probablemente tu línea ya quedó registrada automáticamente desde que contrataste el servicio.

Sí, sin filas ni formularios extra.

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Primero lo primero: ¿qué es un plan pospago?

De acuerdo con la Profeco, un plan de telefonía pospago es el clásico esquema donde firmas contrato con una compañía telefónica y pagas una mensualidad después de usar el servicio.

En pocas palabras:

Prepago: Haces recargas y compras paquetes por adelantado.

Pospago: Tienes un plan contratado y pagas al final del periodo.

Es decir, si cada mes te llega una factura o cargo fijo por tu línea celular, muy probablemente estás en pospago.

¿Por qué estos usuarios ya tienen registro automático?

Según explicó la CRT, cuando una persona contrata un plan pospago, la empresa telefónica ya solicita datos personales y formaliza un contrato.

Durante ese proceso se recopila y valida información del titular para asociar el número telefónico con una identidad específica.

Por eso, las líneas pospago ya cuentan con una vinculación previa y no requieren hacer un registro adicional con CURP o INE.

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Entonces… ¿quién sí tendría que hacer el trámite?

La obligación de realizar un registro adicional aplicaría principalmente para quienes usan líneas prepago, ya que ahí el número no necesariamente quedó asociado desde el inicio a una persona identificada mediante contrato.

Mientras tanto, quienes tienen renta mensual seguirían con su línea vinculada desde el momento de contratación.