Lo que necesitas saber:
A partir de enero de 2026 entra en vigor el registro obligatorio de líneas celulares en todo México.
La ley es la ley y a partir de enero de 2026, entra en vigor el registro obligatorio de líneas celulares en México. Esto quiere decir que todas las líneas celulares y de telefonía móvil en México deberán estar vinculadas a una persona física o moral. Si no haces el trámite, tu línea será suspendida, y tu teléfono únicamente servirá para hacer llamadas de emergencia.
Aquí te explicamos qué es el registro obligatorio de celulares, a quién aplica, cómo registrarte paso a paso y qué pasa si no lo haces, para que no te agarren en curva.
¿Qué es el registro obligatorio de líneas celulares en México?
El registro obligatorio de líneas celulares es una medida anunciada por laComisión Reguladora de Telecomunicaciones, que establece que todas las líneas móviles deberán estar asociadas a una identidad, con el fin de “combatir extorsiones y fraudes telefónicos”. (¿No sería más fácil detener a las personas que cometen estos delitos?)
En pocas palabras, cada número celular tendrá que estar ligado a un nombre, apellido y CURP, o en el caso de empresas, a un RFC, de esta manera, se eliminan las líneas anónimas.
¿Desde cuándo aplica el registro obligatorio?
Aquí es donde empieza lo bueno, y de una vez ponte pilas porque estas son las fechas que debes tener en cuenta para el registro obligatorio de líneas celulares en México:
- 9 de enero de 2026: inicia el registro obligatorio
- 29 de junio de 2026: fecha límite para registrar tu línea
- 30 de junio de 2026: las líneas no registradas serán suspendidas
¿Para quién aplica el registro de líneas celulares?
El registro obligatorio de líneas celulares en México, aplica para todos los usuarios de telefonía móvil, sin excepciones:
- Usuarios con plan de renta o prepago
- Smartphones y celulares básicos (Si, tu ladrillo de 1998, también cuenta)
- Mexicanos con CURP
- Extranjeros con pasaporte
- Turistas que compren una SIM en México
- Líneas personales y líneas de trabajo
Cómo registrar tu línea telefónica paso a paso
Paso 1: Contacta o espera el aviso de tu compañía telefónica
El registro lo podrás hacer directamente en un centro de atención a clientes de tu compañía telefónica, (Telcel, AT&T, Movistar, etc.) Si no tienes tiempo para acudir, los operadores también enviarán una notificación ya sea a través de SMS, correo electrónico o notificación en su app con un enlace para hacer el registro.
En el caso de Telcel y AT&T el registro comenzará desde el 7 de Enero y lo podrás hacer en línea. Ambas empresas contemplan tres intentos para realizar el registro, para el cuál te pedirán tomarte una selfie, para comprobar tu identidad. En caso de que no logres realizar con éxito tu registro en alguno de esos tres intentos, entonces deberás acudir a un centro de atención a clientes.
Paso 2: Prepara tus documentos
Para realizar el registro, ya sea de manera remota o presencial, necesitarás alguno de los siguientes documentos vigentes:
- INE
- Pasaporte
- CURP biométrica
Además, deberás proporcionar:
- Nombre completo
- CURP
Si realizas el trámite en línea, también se te pedirá una prueba de vida (selfie) para validar tu identidad.
Personas extranjeras y turistas
- Pasaporte vigente
- CURP temporal para extranjeros (en caso de contar con ella)
Personas morales (empresas)
Si tienes teléfono de la empresa, el registro lo deberá hacerlo el representante legal de la misma, presentando
- RFC de la empresa
¿Qué pasa con las líneas de menores de edad o adultos mayores?
El registro obligatorio de lineas celulares contempla absolutamente todas las líneas de telefónia móvil. Probablemente hay personas que tienen dos, tres, o cuatro líneas registradas a su nombre, o planes familiares ya sea para sus hijos, padres, abuelos, etc.
En este caso, el registro contempla que las líneas de menores de edad, adultos mayores o familiares que estén a tu nombre deberán registrarse con tus datos.
El tutor o responsable será quien haga la vinculación. Cada persona puede registrar hasta 10 líneas telefónicas.
¿Puedo registrar una línea después de comprarla?
Sí compraste o te regalaron un equipo con línea telefónica, o compraste un SIM y no está registrado, podrás hacer el registro mediante el link o QR proporcionado por tu compañía telefónica.
¿Qué pasa si no reconozco una línea a mi nombre?
A partir del 6 de febrero de 2026, estará disponible un Portal de Consulta, donde podrás verificar:
- Qué líneas están vinculadas a tu CURP (personas físicas)
- Qué líneas están vinculadas a tu RFC (personas morales)
Si detectas una línea que no reconoces, deberás acudir a un Centro de Atención a Clientes con tu identificación oficial para solicitar la aclaración y, de ser procedente, la desvinculación.
Puedo desvincular una línea?
Sí. Desde el 6 de febrero de 2026 podrás solicitar la desvinculación.
- La desvinculación no cancela tu contrato
- El servicio quedará suspendido hasta que se vuelva a vincular con una identificación válida
- Si cancelas el contrato, la desvinculación es automática
¿Qué pasa si cambio de compañía telefónica?
Si cambias de operador, deberás volver a realizar el registro, por disposición oficial.
El registro obligatorio de líneas telefónicas en México no es opcional y aplicará para absolutamente todos los usuarios móviles.
La buena noticia es que el trámite es sencillo y hay tiempo suficiente para hacerlo… siempre y cuando no lo dejes al final. Recuerda que a partir del 30 de Junio del 2026 se suspenderán todas las líneas que no estén registradas, y aunque tu teléfono esté suspendido, tendrás que seguir pagando los planes de renta y planes contratados aunque no puedas usarlos.