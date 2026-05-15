Lo que necesitas saber: Aunque la fecha límite para vincular las líneas celulares con la CURP es el 30 de junio, aún faltan 96 millones de líneas por hacer su registro.

Estamos a menos de dos meses de que termine el plazo máximo para vincular las líneas celulares con la CURP y, a diferencia del tiempo que sigue avanzando, los registros solo han llegado a un tercio de todas las líneas.

Nomás un tercio de las líneas celulares han sido vinculadas a la CURP

El tiempo para realizar el tan polémico registro de líneas celulares con la CURP está por llegar a su fin… y a pesar de eso, tan solo un tercio de todas las líneas han sido vinculadas.

Mediante un comunicado, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que solo 48 millones han realizado el proceso.

La fecha límite para que las 144 millones de líneas de telefonía celular en México cumplan con este requisito es el 30 de junio.

“El número de líneas de telefonía celular vinculadas a la identidad de su titular asciende a 48 millones. Lo anterior, con base en la información reportada por las compañías de telefonía móvil con corte hasta este miércoles 13 de mayo”, se lee.

Foto: Ilustrativa.

Y a todo esto, ¿qué pasa si no se hace el registro?

Si eres de las 96 millones de personas que no ha registrado su línea celular con su CURP, considera que, una vez llegue el tiempo límite, no podrás realizar ni recibir llamadas ni mensajes.

Además de que solo podrás recibir SMS de números de emergencia y perderás el acceso a datos para usar las aplicaciones sin Wi-Fi. Así que tómalo en cuenta para que no te agarre en curva esta medida.

Y recuerda, el proceso del registro debes hacerlo directamente con la empresa que te da el servicio de telefonía; puede ser presencial o en línea.

Si quieres saber más a fondo de este registro obligatorio de líneas celulares en nuestro país, por acá te contamos a detalle qué es y cómo hacerlo.