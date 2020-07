Comienza la carrera al planeta rojo: China manda sonda espacial a Marte

Este jueves, 23 de julio, China lanzó con éxito una sonda espacial que llegará a Marte aproximadamente en febrero del siguiente año. Sí, esta misión también significa la primera que realiza este país asiático, informó la televisión estatal CGTN.

El lanzamiento de esta sonda espacial que orbitará Marte, se realizó a las 12:41 horas locales, desde el centro espacial de Wenchang, en la provincia Hainan, por medio del cohete transportador “Larga Marcha 5Y4”.

Esta primera misión espacial de China a Marte, tiene como principal objetivo orbitar, aterrizar y explorar su superficie, además de obtener datos de exploración científica de este planeta.

Tianwen-1 (en español: “Preguntas al cielo-1”), embarcará una sonda compuesta de tres elementos: un orbitador de observación que girará alrededor de Marte, un aterrizador, y un robot de control remoto que realizará un análisis de suelo del planeta rojo.

CGTN’s reporter Wu Lei captured on Thursday the liftoff moment of #China‘s Long March-5 Y4 carrier rocket, alongside its #Mars probe, from the Wenchang Spacecraft Launch Site. pic.twitter.com/EnZ4SX3EFn

— CGTN (@CGTNOfficial) July 23, 2020