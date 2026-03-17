Lo que necesitas saber: El podcast ‘La Moreniza’ lleva transmitiéndose desde el 13 de marzo de 2025, difundiendo propaganda de la 4T y tirándole a la oposición

El podcast ‘La Moreniza’, conducido por la dirigente nacional de Morena Luisa María Alcalde, se gasta nada menos que 300 mil pesos solo para promocionarse… ¿Cuánto cuesta producirlo? Pues por alguna razón el partido guinda no quiere revelar ese dato.

Se trata de un podcast con más de un año de existencia, usado por Morena para tirarle a todo aquel que no esté alineado con la “transformación” y hacer propaganda de su movimiento.

Foto: La Moreniza (Facebook)

Podcast ‘La Moreniza’ gasta miles de pesos en promoción

Lo anterior fue revelado por El Universal en un reportaje firmado por Erick Moctezuma. Según su investigación, la página de Facebook de ‘La Moreniza’ le ha invertido 13 mil 400 pesos para ser promocionado por Meta desde el 13 de marzo de 2025 (hace ya más de un año), cuando empezó a transmitirse.

Además, la página Morena Sí le ha puesto otros 280 mil pesos a la promoción del podcast, para un total de 293 mil (casi los 300 mil ya mencionados).

Foto: La Moreniza (Facebook)

Se niegan a revelar cuánto cuesta producir ‘La Moreniza’

Todo eso a pesar de que, tras una consulta del citado medio, Morena aseguró que no gasta ni un solo peso en la realización de ‘La Moreniza’. Se niegan a revelar el costo de producirlo, pues dicen que el partido no pone ni un peso para viáticos de invitados, escenografía, materiales de audio, edición y todo lo que implica un proyecto así.

Respondieron a dicha consulta que en el portal de transparencia estaba la información sobre todo el equipo de producción utilizado, lo cual resultó ser mentira, pues el citado medio no encontró ningún archivo al respecto.

Foto: La Moreniza (Facebook)

El Universal tuvo que meter un recurso de revisión ante la Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del INE, misma que les dio la razón y emitió una resolución para ordenar a Morena revelar los gastos —en un máximo de diez días— que implica ‘La Moreniza’.

Esa resolución se emitió el pasado 17 de febrero, y un mes después, Morena no la ha acatado.

“Cabe destacar que el podcast denominado ‘La Moreniza’ se realiza con el propósito de difundir los principios e ideales de la Cuarta Transformación”, respondió Morena a la solicitud de transparencia.