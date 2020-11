Policía de Italia transporta riñón en tiempo récord gracias a su patrulla Lamborghini

Recientemente, por medio de su cuenta de Twitter, la Policía de Estado de Italia, que es el cuerpo nacional de policía italiano, informó que gracias al Lamborghini Huracán que tienen como patrulla pudieron entregar a tiempo el riñón para trasplantarlo a una persona a tiempo.

“Para salvar una vida no se necesitan superpoderes, la solidaridad, la tecnología y la eficiencia también ayudan“, escribieron.

Grazie alla nostra @Lamborghini Huracan abbiamo trasportato in tempo il rene di un donatore per il trapianto a una persona “Per salvare una vita non servono superpoteri” anche solidarietà, tecnologia ed efficienza aiutano @CNTrapianti @MinisteroSalute #essercisempre #5novembre pic.twitter.com/teUxqbMgvW

El video muestra como los policías llegan a un hospital en donde el donante fue intervenido, reciben el órgano en una hielera y a gran velocidad llegan por una autopista al Centro Nacional de Transplantes para entregar el riñón y que la persona que lo necesitaba lo reciba inmediatamente.

Los médicos salieron a la entrada para recibir el órgano y para agradecer a los policías por el traslado en tan poco tiempo.

De hecho ya son dos. El 30 de marzo de 2017, la empresa de autos deportivos y de lujo italiana Lamborghini entregó a la policía un auto modelo Huracán con el objetivo de brindar asistencia médica como el traslado de órganos y sangre de un punto a otro en menor tiempo.

Este es el segundo vehículo de este modelo que la policía recibe como donación.

We delivered the Huracán Polizia to the Italian Police to provide medical assistance > https://t.co/TuaoQj5jh3 pic.twitter.com/CiREymuuKn

— Lamborghini (@Lamborghini) March 30, 2017