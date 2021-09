Estúpida humanidad: Policía mata a raro ciervo blanco que merodeaba en Merseyside, Inglaterra

Hay mayores amenazas en la calle y andan como si nada… y un inofensivo ciervo que eventualmente regresaría a su hábitat acabó así. Un ciervo blanco… muy raro de ver, por cierto. Quizás eso fue lo que asustó al policía que acabó matándolo a tiros.

De acuerdo con The Guardian, fue el pasado domingo 26 de septiembre cuando la gente de Bootle –en el condado de Merseyside, Inglaterra– alertó de la presencia del ciervo blanco. El animal corría sin causar gran problema, aunque sí preocupando a los automovilistas que se lo topaban.

Things you don’t normally see in Bootle on a Sunday 🦌🦌 pic.twitter.com/MP5eSQklcI

— paulakp (@paulawooparr) September 26, 2021