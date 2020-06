Parece chiste, pero es anécdota. En este país ni la policía se salva de la delincuencia. Sucede que un policía de investigación (PDI) de la Ciudad de México fue víctima de un secuestro exprés cuando manejaba un automóvil particular para dar servicio de UBER en su dia libre. El agente fue amagado, atado y tirado de su vehículo por los delincuentes.

Todo ocurrió la noche del pasado martes 9 de junio alrededor de la 9 y media de la noche. De acuerdo con información de El Universal, la carpeta de investigación CI-FIMC/MC-2/UI1/CD/0048/06-2020 detalla que el policía de investigación Héctor Erick Domínguez Ramos, adscrito a la coordinación territorial de Benito Juárez, labora como chófer de la aplicación en sus días libres. Aquella noche fue solicitado en la calle Pomuch, Lomas de Padierna, Tlalpan.

Se llevaron el vehículo tras 20 minutos del secuestro exprés

Una vez iniciado el recorrido, el agente fue amagado por los dos pasajeros con un arma tipo escuadra y atado de brazos con cinta en el asiento trasero del vehículo. Los delincuentes habrían conducido el automóvil por al menos 20 minutos hasta que arrojaron al policía en una zona solitaria de la carretera Picacho-Ajusco.

“Me amagaron con un arma de fuego tipo escuadra de calibre pequeño color negro, y me pasaron a los asientos traseros donde me llevan agachado, atándome con cinta canela en los brazos y ojo, circulando por un lapso de 20 minutos”, dijo el policía, según palabras retomadas por el portal C4Noticias.

Tras la denuncia presentada por elemento de la PDI, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México iniciaron una investigación por el delito de secuestro exprés y hallaron el vehículo Nissan Versa rojo que el agente conducía, el pasado jueves. El automóvil se encontraba en la Calle Selva, al sur de la ciudad, sin algunas autopartes.

Quisiéramos decir que sí, pero no… Hasta el momento no hay rastro de los delicuentes.