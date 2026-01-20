Lo que necesitas saber: Jorge Máynez, Marcelo Ebrard y Samuel García han sido algunos de los políticos que se han aprovechado de la gira de BTS en nuestro país.

La llegada de BTS a México sin duda es todo un fenómeno… tanto que algunos políticos han aprovechado la fama del grupo surcoreano para conseguir “likes” y visibilidad.

Con 3 conciertos confirmados en nuestro país y la venta de boletos a la vuelta de la esquina, algunos políticos se han colgado de la llegada de BTS a México para conseguir popularidad; incluso se dice que nomás es campaña anticipada.

Jorge Máynez y la exigencia a PROFECO

Uno de los personajes políticos que más ha hecho ruido en redes sociales sobre la llegada de BTS a nuestro país ha sido Jorge Álvarez Máynez con el tema de las boleteras.

Desde el anuncio, el presidente nacional de Movimiento Ciudadano, solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) que los precios de boletos, el mapa y toda la información de los conciertos sea clara y se publique de manera anticipada.

Y no nos mal entiendas, sin duda esta exigencia es algo que se necesita en todos los eventos de la CDMX… nomás que el tema se ha politizado para conseguir “likes” en redes.

En fin. Lo bueno es que, ante la insistencia de las Army (y no solo la del político), la PROFECO informó que ya anda viendo la exigencia de toda la información sobre la venta de boletos.

Peticiones a PROFECO sobre BTS // Facebook: Jorge Álvarez Máynez

Marcelo Ebrard asegura que convenció a BTS de venir a México

Otro político que ha demostrado ser “fanático” de BTS es el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Pero no solo eso, sino que incluso aseguró que él fue el encargado de convencer a BTS de realizar una gira en México.

En sus redes sociales, el funcionario compartió un video en el que conversa con Kim Seok-Jin, integrante de la banda. En el breve clip, Ebrard le menciona que en el país “somos 130 millones y que estamos esperando por ellos”.

Y aunque esta no es la primera vez que Marcelo Ebrard ha mostrado su interés por la música K-pop, esta situación le ha conseguido miles de visualizaciones, disparando su popularidad en redes.

Marcelo Ebrard junto a Kim Seok-Jin // TikTok: @m_ebrard (captura de pantalla)

Samuel García busca llevar la gira de BTS a Monterrey

En repetidas ocasiones el gobernador de Nuevo León, Samuel García, se ha subido a las tendencias para conseguir reconocimiento. Aun cuando sus propuestas no llegan a nada (como la supuesta inversión de NVIDIA).

Pero esperemos que esta propuesta sí llegue a algo… y es que hace unos días, el gobernador declaró que están viendo la posibilidad de agregar Monterrey a la gira de BTS.

“Criterio Beteeses” en la mañanera de Claudia Sheinbaum

Y aunque directamente la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no se ha sumado a esta lista, no podemos dejar pasar por alto que BTS se mencionó durante la mañanera… aunque no como una banda, sino como un “criterio”.

Durante la conferencia, un reportero, al intentar preguntar sobre la banda y las quejas sobre la venta de boletos, cuestionó sobre un “criterio Beteeses”.

En respuesta, la mandataria le mencionó que BTS se trata de un grupo coreano muy famoso que les encanta a los jóvenes y que vendrá a nuestro país.