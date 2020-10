Muñoz Ledo dice que tomará la presidencia de Morena pese a empate con Mario Delgado

El pasado viernes se llevó a cabo (por fin) la encuesta abierta para elegir al nuevo presidente de Morena. Pero cuando todos creíamos que ya se terminaría tanto des…orden por este tema, resulta que Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado quedaron tablas y será necesario realizar una segunda vuelta entre ellos para elegir al ganador.

Bueno, eso se supone que corresponde frente a un empate técnico como el que se dio entre ellos (Porfirio terminó con un 25.34 puntos, y Delgado con 25.29). Sin embargo, Muñoz Ledo ya dejó claro que no acepta el empate y nomás por sus pistolas tomará la presidencia de Morena este lunes 12 de octubre.

Así lo anunció través de sus redes sociales la tarde de este domingo. Dijo muy claro y con todas sus letras: “Tomaré la Presidencia de Morena mañana 12 de Octubre a las 12:00hrs. Invito a la militancia a que me acompañe”. También aseguró que tiene una enoooorme trayectoria “luchando por la democracia en México y sus instituciones electorales”, por lo que no permitirá que el dinero manipule los resultados de la encuesta que, asegura, él ganó.

Tomaré la Presidencia de Morena mañana 12 de Octubre a las 12:00hrs. Invito a la militancia a que me acompañe. Nos vemos en Chihuahua 216, Col. Roma Norte, Delegación Cuauhtémoc 06700, Ciudad de México. Confío en su solidaridad. Los espero. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 11, 2020

“Hace 40 años que lucho por la democracia en México y por las instituciones electorales. Es una historia de convicción y sacrificio que no voy a deshonrar. El dinero millonario pretende apoderarse. Gané las encuestas”, expresó en sus redes sociales.

Hace 40 años que lucho por la democracia en México y por las instituciones electorales. Es una historia de convicción y sacrificio que no voy a deshonrar. El dinero millonario pretende apoderarse. Gané las encuestas. — Porfirio Muñoz Ledo (@PMunozLedo) October 11, 2020

“Porfirio Muñoz Ledo atenta contra la ley y la democracia”: Mario Delgado

Pero como ya sabemos que en la política mexicana no se puede decir nada sin que le respondan luego luego a uno, Mario Delgado ya salió responderle también en Twitter a su contrincante por la presidencia de Morena. El candidato aseguró que Porfirio Muñoz Ledo les ha estado dando golpeteos durante la elección a pasar de que “le extendieron la mano” para que haya unidad en el partido.

Aseguró que con su autoproclamación programada para mañana al medio día, Porfirio Muñoz Ledo “atenta contra la ley y la democracia”, y que a Morena no le espera nada bueno con un “¡dirigente espurio!” (¡aaaaauch!). Pero no te espantes ni vayas por el diccionario, eso sólo significa que será un líder no autentico o falso.

Con el anuncio de su autoproclamación está atentando contra la ley y contra la democracia. Eso no es una buena señal ni para #Morena ni para el país. ¡Qué contradicción sería para nuestra lucha democrática el tener un dirigente espurio! (2/2) — Mario Delgado (@mario_delgado) October 11, 2020



Ya veremos cómo se ponen las cosas este lunes en la sede de Morena, porque muy probablemente la unidad entre los militantes del partido quedará en el olvido.