Deseos de año nuevo presenta: Porfirio Muñoz Ledo, el antiquísimo político mexicano famoso por no tentarse el corazón en sus declaraciones, acaba de tirarle una tremenda pedrada a Felipe Calderón. En una entrevista con El Universal, el expresidente de la Cámara de Diputados le pidió al panista que ni se emocione con la creación de su nuevo partido político… pues lo más probable es que termine preso.

“Una cosa es que no haya cacería de brujas y otra que las dejemos volando en los tejados”, señaló Porfirio Muñoz Ledo. “Felipe Calderón se va a quedar sin ser líder de su partido México Libre: va a estar preso”.

Y no crean que esta controvertida respuesta se la sacó de la manga.

En realidad, es una referencia a la reciente detención de Genaro García Luna, el antiguo secretario de Seguridad de la época de Calderón por sus presuntos (palabra obligada) nexos con el narcotráfico y por haber recibido en numerosas ocasiones una lanota en efectivo del crimen organizado. Particularmente del Cartel de Sinaloa.

“El presidente ofreció no perseguir a los del pasado, ¿pero cuándo veremos que se acaba la impunidad? Si ésta no acaba, tampoco el delito. Pienso que debe darse ya un paso, no con chivos expiatorios como antes, sino haciendo funcionar las instituciones”, señaló Muñoz Ledo.

Nomás que también hay malas noticias para aquellos que ven la política como si fuera partido de futbol. Así como Porfirio le tiró a Felipe Calderón también le tocó una buena pedrada a Morena… con todo y comparación con el PRI.

“El día que presidí la comisión (18 de diciembre) no hubo mayoría para ir al debate político, y lo que tenemos que evitar es caer en el viejo PRI, que eludía el debate cuanto podía. Pensé que era el tema de seguridad, pero el del salario que propuse, tampoco”, comentó Muñoz Ledo al mismo tiempo que pedía dejar atrás la idea de enviar “línea” desde Palacio Nacional.

En la misma entrevista con El Universal, el político mexicano le pidió a la cuatroté llevarse las cosas con calma y evitar las “ansias de novillero”.