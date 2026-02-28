Lo que necesitas saber: Estados Unidos mató al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, y su ejército ha respondido con ataques a lugares como el aeropuerto de Dubái

Estados Unidos atacó a Irán en conjunto con Israel y mataron a su líder supremo, Alí Jamenei. Básicamente una guerra a la que solo le faltó la declaración formal… ¿Cuál es la postura de México ante esto?

Es importante saberlo, porque una postura pública puede impactar mucho en la relación binacional de nuestro país con Estados Unidos y con Israel. Trump tiene una actitud de ‘estás conmigo o en mi contra’ que no puede con ella.

¿Cuál es la postura de México ante los ataques de Estados Unidos contra Irán?

Casi 12 horas después de los primeros bombardeos en Teherán, capital de Irán, la Secretaría de Relaciones Exteriores compartió un comunicado para expresar su preocupación por lo sucedido, con una postura donde claramente no quieren meterse en problemas con nadie… más por compromiso.

“En relación con los acontecimientos en Medio Oriente, la Secretaría de Relaciones Exteriores expresa su profunda preocupación y hace un llamado urgente a todas las partes, para que privilegien la vía diplomática y se abstengan del uso de la fuerza, con el fin de preservar la paz y la estabilidad en la región”.

México hace un llamado a evitar represalias y dejar el asunto como está

El resto del comunicado habla de hacer lo necesario para que el conflicto no escale más, asegurando que no ponerle un freno puede tener consecuencias humanitarias y efectos sobre la población civil y la estabilidad global muy graves.

“Reiteramos la necesidad de resolver las controversias mediante el diálogo y la negociación”.

En eso no se equivocan, pues parte de las represalias de Irán han sido contra civiles, como el ataque al aeropuerto de Dubái.

Es inevitable mencionar que esa clase de posturas han sido tierra fértil para que Donald Trump reciba tanto apoyo a pesar de sus modos. Mucha gente considera que son posturas tibias, justo para no meterse en problemas, y eso provoca que gobiernos como el de Irán, Rusia o Venezuela continuaran fortaleciéndose.

Trump tiene una actitud de ponerles un freno por cualquier vía y por eso consigue apoyo de quienes están en contra de esos países. ¿Tú qué opinas?

En fin, esa es la postura de México al respecto.