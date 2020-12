Este ha sido un año difícil para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no solo porque perdió en las elecciones y va a tener que sacar sus chivas de la Casa Blanca el otro año, sino porque también le tocó liderar el manejo de una pandemia como el COVID-19.

Por medio de su cuenta de Twitter, el presidente Trump y la primera dama, Melania Trump, lanzaron un mensaje juntos deseando a todos una Feliz Navidad.

Y ya que esta es la última Navidad del presidente en la Casa Blanca, aprovechemos para recordar aquella vez, hace dos años, que el mandatario le rompió el corazón a un niño.

Es costumbre que cada año los niños estadounidenses mantengan contacto con el Comando de Seguridad de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y Canadá (Norad), ya que son ellos quienes se encargan de seguir con sus radares el recorrido de Santa Claus. Esta tradición comenzó en 1995 y el presidente, y su esposa, contestan algunas de las llamadas que se reciben.

Así sucedió en 2018, fecha en la que ocurrió el incidente.

Helping children across the country track #Santa is becoming one of my favorite traditions! @Potus and I enjoyed working with @NORADSanta – #ChristmasEve pic.twitter.com/CYNkARbFaI

— Melania Trump (@FLOTUS) 25 de diciembre de 2018