De Tool a Metallica: Los presidentes y jefas de Estado más rockeros del mundo

La escuela del rock versión Vladimir Putin dando clases de ¿ABBA? ¿Te cae? Pues sí, por acá nos dio curiosidad saber cuáles son los presidentes o las jefas de Estado más rockeros y rockeras del mundo y esto fue lo que encontramos.

Porque pues… la música es universal y está por encima de los estereotipos que se les da a los personajes de la política. Sobre todo, en los últimos 10 años hemos visto cómo las nuevas generaciones han ido derrumbando poco a poco estos estereotipos.

Ahí están las primeras ministras de Finlandia, Islandia y Nueva Zelanda, el presidente de Francia o el presidente electo de Chile, que son el reflejo de cómo nuestras sociedades van cambiando y son más abiertas. Pero bueno, regresemos a lo que nos truje y pásenle a revisar esta lista.

Los presidentes y jefas de estado más rockeros del mundo

Gabriel Boric

Acá en América Latina el triunfo de Gabriel Boric en Chile fue una sorpresa y algo así como una bocanada de aire fresco en la política regional: millennial, de izquierda y que es fan de Tool —hasta uno de sus simpatizantes le regaló un vinilo de la banda—, Nirvana o los Deftones.

Al menos esto lo hemos visto en varios medios, que destacan la edad de Boric y hasta el hecho de que tiene un par de tatuajes como algo insólito para Latinoamérica. Aunque en eso, los países nórdicos europeos nos llevan la delantera.

Katrin Jakobsdottir

Y con ustedes: Katrin Jakobsdottir, primera ministra de Islandia.

Si le echan un ojo —y oído— a una playlist que publicó en 2018, podrán topar rolas como ‘This woman work’ (de Kate Bush), ‘This is not America’ (de David Bowie y Pat Metheny) o ‘Unfinished Sympathy’ (de Massive Attack). ¿Qué tal? Bastante bien, ¿no?

La lista de Jakobsdottir fue hecha a propósito de los 20 años del festival Iceland Airwaves, aunque la verdad, no hace falta para saber que la primera ministra de Islandia ha roto con un buen de estereotipos y está súper ligada a la música.

Si no nos creen, nada más púchenle a este video de Bang Gang, una banda de música surf islandesa y protagonizado por una joven Katrin Jakobsdottir en 1996. Ufff!

Sanna Marin

Seguro topan a la primera ministra de Finlandia Sanna Marin, quien antes de Gabriel Boric era conocida como la mujer más joven del mundo en asumir este cargo, a los 35 años de edad.

Antes de dar este salto, la originaria de Helsinki declaró que era fan del hard rock, funk y hasta hip hop. Y que una de sus bandas favoritas en su época de adolescente era Rage Against the Machine.

De hecho, la música de Rage Against the Machine la marcó un buen, tanto que ayudó a definir su camino en la política de Finlandia.

Emmanuel Macron

El hecho de que haya estudiado en el Conservatorio de Amiens no quita que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, le entre a la música de la banda de metal Ultra Vomit —gracias a una reta con unos youtubers— o hasta las buenas rolas de Daft Punk.

Jacinda Ardern

Desde los Smashing Pumpkins pasando por Pantera, Sepultura, Metallica y Tool. ¿Adivinen quién fue fan de estas bandas?

Nada más y nada menos que la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, quien en un programa de radio compartió que su juventud en Morrinsville fue moldeada por estas bandotas.

Pedro Sánchez

Tsss desde Los Planetas pasando por Miguel Bosé y The Killers hasta llegar a la Habitación Roja. Así son los gustos musicales del presidente de España Pedro Sánchez —bien alejado de la tradición de Jaime Sabina o Mocedades.

Si quieren darse una idea de más o menos en qué está el presidente español, por acá dejamos una playlist que los puede acercar.

Joe Biden y Kamala Harris

Nada más calen: para el arranque de su gobierno, Joe Biden y Kamala Harris compartieron una lista de rolas que van desde Led Zeppelin hasta Dua Lipa.

En el caso de Biden, el presidente escogió ‘We take care of our own,’ del buen Bruce Springsteen, mientras que Kamala Harris se decidió por ‘Work That‘, de Mary J Blige.

Angela Merkel

Ya no está al frente del gobierno de Alemania, pero vale la pena mencionarla: ya en su despedida como primera ministra, Merkel reveló su lado punk con ‘Du Hast den Farbfilm Vergessen’ —’Olvidaste la película a color’ una rola de Nina Hagen, figura del punk de los 80 en Berlín del Este.

Vladimir Putin

¿Vladimir Putin? Fíjense que sí, más allá de los videos parodia del presidente de Rusia echándose un cumbión, hay fuentes que dicen que una de sus bandas favoritas es ABBA.

También nos queda el recuerdo de la vez que Paul McCartney se reunió con Putin y a propósito de este encuentro salió supimos que al presidente le gustaban más The Beatles que… ABBA.