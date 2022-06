La 44 Marcha del Orgullo LGBT+ en CDMX tuvo una gran convocatoria. Logró reunir en una misma ruta a 250 mil personas —entre familias diversas, aliadas, activistas y en general, gente de las comunidades de Ciudad de México y otros estados. Sin embargo, esta edición trajo una serie de reflexiones y críticas sobre su logística.

Y cómo garantizar la seguridad y participación de todas las comunidades. A dos días de esta celebración, pero también de la conmemoración de las luchas de las comunidades LGBT+ (Lésbica, Gay, Bisexual, Trans y más) por sus derechos, han surgido los siguientes cuestionamientos por parte de activistas.

Foto: Hector Vivas-Getty Images.

La tardanza en el arranque del PRIDE CDMX

La idea era que Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de CDMX, diera el banderazo de salida a la Marcha del Orgullo LGBT+ —como en otras ciudades han participado políticos, como en París con la alcaldesa Anne Hidalgo.

Sin embargo, el banderazo tardó un buen de tiempo. La llegada de Claudia Sheinbaum estaba programada a las 11:30 de la mañana, pero la jefa de gobierno llegó un ratote después.

“Ya vamos a iniciar. Hay que recordar que esta marcha es nuestra, es de la sociedad civil y es de la diversidad, no podemos esperar más, por lo tanto, no más resistencia. Aquí estamos esperando desde hace más de dos horas y no vamos a esperar más tiempo”, dijo la diputada Federal Salma Luévano.

“La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum da el banderazo inaugural de la Marcha del Orgullo LGBTTTIQ+, con Mujeres Diversas como invitadas de honor en el Ángel de la Independencia”. Foto: Edgar Negrete-Cuartoscuro.

Al final, los organizadores sí esperaron a Sheinbaum, la jefa de Gobierno de CDMX dio unas palabras y comenzó la avanzada de contingentes, aunque en ese tramo de Paseo de la Reforma —del Ángel de la Independencia a Insurgentes—ya había un buen numero de gente atorada.

Apagan los micrófonos a activistas

Poquito antes de la intervención de Claudia Sheinbaum, la activista trans Natalia Lane estaba dando un discurso hasta que… le apagaron el micro precisamente para que hablara la jefa de Gobierno de CDMX.

Un grave error de coordinación entre los organizadores y esto lo señaló Natalia Lane, quien anunció su retiro del activismo.

La mala logística ante un gran número de asistentes que marcharon tras dos años de ausencia por la pandemia de COVID.

Para Natalia Lane la importancia de que las mujeres trans fueran escuchadas iba más allá de la presencia de la jefa de Gobierno, que si bien iba a escuchar la problemática que gira alrededor de esta comunidad, el mensaje iba a ser para toda la gente que había asistido.

Con esta interrupción, pasó a un segundo plano uno de los mensajes de los y las protagonistas de la Marcha del Orgullo 2022.

Los carros

En la Marcha del Orgullo LGBT+ participaron 140 carros alegóricos, aunque fue un problemón que avanzaran: primero por el retraso y luego porque, de alguna manera, tuvieron prioridad.

“De todo lo que vi ayer me quedo con esta imagen. Policías tratando de detener contingentes ciudadanos por darle paso a los camiones. “Es una Marcha no Disneylandia” Aquí @TemistoclesVR encarando y rompiendo el cerco”. Foto: @alejandrormtzc

En redes la gente denunció que la policía intentaba detener el paso de los contingentes para que los carros pudieran avanzar.

Foto: Hector Vivas-Getty Images.

El contingente de personas con discapacidad

Era algo histórico: por primera vez se sumaba al PRIDE de CDMX un contingente de personas con discapacidad. Pero va de nuevo, la mala organización impidió que el contingente avanzara en grupo hasta el zócalo —poniendo, además, en riesgo la seguridad de los y las integrantes.

“Pese a que nuestro contingente ya había sido considerado en la cuarta posición. Vivimos momentos de riesgo y discriminación, debido a la falta de empatía e inclusión, la carencia de organización y comunicación por parte de los organizadores. Pese a todo esto vamos a seguir insistiendo hasta que los derechos de las personas con discapacidad de la comunidad LGBTTTIQ+ sean vistos, reconocidos, respetados y garantizados al igual que el colectivo con personas con discapacidad”.

Foto: @movimientoPcD

El mensaje fue dirigido tanto para el gobierno CDMX y el comité organizador que se quedaron rebasados —por ACÁ pueden checar el comunicado completo del Movimiento de Personas con Discapacidad.

Activistas

Mujeres de la comunidad lésbica acusaron al director de Yaaj México de gritarles e impedir que su pliego petitorio llegara a Claudia Sheinbaum.

“Al parecer no toleró que las mujeres fuéramos las protagonistas de esta marcha porque también hay que decirlo, es una deuda histórica que tienen con nosotras, vino a gritonearnos, armó un alboroto”.

Foto: @jovenessaludint

Y después de que esta denuncia rolara en redes, Iván Tagle se disculpó, no sin antes mencionar que el contingente de Yaaj llevaba tres horas esperando y que la situación se estaba poniendo insegura por la aglomeración, empujones y tardanza en la salida de los contingentes.

Foto: @ivantagledurand

Alfredo Adame

Activistas también criticaron la presencia de Alfredo Adame en uno de los carros alegóricos, después de ser señalado por homofobia hacia su hijo.

Foto: @Moontserrattt

Protección civil

Durante la marcha hubo testimonios de desmayos —y la ausencia del personal de protección civil para atenderlos— causados por los empujones, la aglomeración, el retraso y calor.

Irregularidades que han sido expuestas por activistas de las comunidades LGBT+ para que el Comité de la Marcha y el gobierno CDMX —en su organización y coordinación— no repitan. Que se lleve a cabo una edición donde todas las comunidades puedan ser escuchadas, sin riesgos. Y que la celebración y las luchas sigan.