Lo que necesitas saber: Gustavo Aguirre, médico anestesiólogo, fue sentenciado a 4 años de prisión por comprar fentanilo para su trabajo.

Un juez dictó una sentencia de 4 años de prisión en contra de Gustavo Aguirre, un médico anestesiólogo de Los Cabos acusado de comprar fentanilo.

De acuerdo con el comunicado de la FGR, el médico aceptó su responsabilidad en el delito de posesión de narcóticos con fines de suministro, por lo que le dieron la sentencia de prisión.

Gustavo Aguirre, anestesiólogo detenido por comprar fentanilo

La cosa es que el juez le dio beneficios para poder sustituir la pena de prisión, como trabajo a favor de la comunidad y una multa económica, por lo que no va a entrar a la cárcel.

Sentencian al anestesiólogo acusado de comprar fentanilo

Por medio de un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) explicó que por medio de la Fiscalía de Baja California se llevó a cabo un procedimiento abreviado ante un Juez Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

Es decir, el médico anestesiólogo Gustavo Aguirre Castro aceptó su responsabilidad a cambio de no ir a juicio y una sentencia con beneficios para no ir a prisión.

Se le acusó de un delito contra la salud en su modalidad de posesión de morfina, efedrina, fentanilo y delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) con fines de suministro.

Gustavo Aguirre, anestesiólogo detenido por comprar fentanilo

Por todo lo anterior el juez le dictó una sentencia condenatoria de 4 años de prisión pero como le dieron beneficios para sustituir la pena, todo se quedó en trabajo a favor de la comunidad y una multa económica.

Pero ¿cómo empezó todo este caso? A mediados de 2023 un paquete llegó al puerto de Pichilingue, en Baja California Sur, que fue detectado por personal de la Secretaría de Marina (SEMAR).

Después de un cateo en la casa del médico en Cabo San Lucas, encontraron 27 ampolletas con fentanilo, una con morfina, tres con efedrina y un frasco de delta-9-tetrahidrocannabinol (THC).

De acuerdo con el testimonio del médico a través de sus redes sociales y en múltiples entrevistas, esas sustancias las compró para su trabajo con un recetario de medicamentos controlados y a una farmacia certificada en Guadalajara, Jalisco.

“Nosotros no somos traficantes, nosotros no somos narcotraficantes, el mismo fentanilo líquido no tiene la sal con la que se procesan las drogas, es ilógico que nos tachen de narcotraficantes, no es viable químicamente ni nada. No estudiamos 10 años para andar vendiendo medicamentos, somos anestesiólogos, salvamos vidas, por qué nos tachan de que queremos matar a la gente. No se me hace justo, el fentanilo también se hizo para el bien, para quitar el dolor, estamos hablando de fentanilo médico no en pastillas o en polvo”.



En octubre del año pasado, en 2023, el anestesiólogo avisó en sus redes sociales que el juez había suspendido el proceso en su contra al menos hasta que se resolviera de fondo el juicio de amparo que promovió en contra de la vinculación a proceso que ya le habían dictado.

Fue en septiembre del año pasado cando el juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en La Paz, Baja California, dictó prisión preventiva en contra del médico.

Además le dio 36 horas para internarse voluntariamente en el penal de La Paz para ahí esperar a ser vinculado a proceso o no. La defensa del médico se movió de manera inmediata y todo quedó en medidas cautelares como no salir del país y presentarse de manera periódica a firmar.

Luego se interpuso un amparo en contra de la vinculación a proceso y de la prisión preventiva, mismo que congeló el proceso por un tiempo.

