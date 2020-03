Ahora la bronca será saber de dónde cada año se sacará el dinero para tantos programas sociales que, de acuerdo a lo aprobado por los diputados, será responsabilidad del Estado garantizar su puntual entrega… pero eso es otro cuento que seguramente discutirán en el Senado. Seeeeeee.

En la Cámara de Diputados se aprobó que los programas sociales que ha impulsado AMLO tengan a partir de ahora el rango de constitucionales. Para ello, nomás tuvieron que hacerle unos ligeros cambios al artículo 4 de la Carta Magna.

“La reforma aprobada busca que el Estado garantice la entrega de apoyos económicos a la población con discapacidad permanente, personas mayores de 68 años y estudiantes en condición de pobreza”, informaron los legisladores por medio de su cuenta Twitter. Ahora la iniciativa de reforma pasará al Senado, donde se prevé que pase sin problema alguno.

Nunca va a disminuir presupuesto de programas sociales: AMLO

Aunque en los primeros meses en que operó el programa de becas para estudiantes se denunció que el recurso se terminó… o que ni siquiera llegó (situación que el gobierno se encargó de tapar… digo, justificar), el presidente se comprometió a que nunca se recortará el presupuesto destinado para los programas sociales… es más, cada año será mayor.

“Cada año tiene que ser mayor y no reducirse y es mandato constitucional”, advirtió AMLO durante la conferencia mañanera ofrecida un día después de que los diputados aprobaran que los programas sociales elevaron su rango a constitucional.

De acuerdo con el presidente, es casi un hecho que los senadores hagan lo propio ahora que la iniciativa les llegue… y, de ahí, se mandará a las legislaturas locales. Así que ya se puede cantar que habrá programas sociales pa’ todos… bueno, no. En teoría, sólo para los que más lo necesitan.

“Como es reforma constitucional no van a poder darle marcha atrás en el futuro porque, toco madera, no van a regresar los conservadores y así se avanza“, señaló AMLO, para después quemar con la banda a los del PAN, cuya bancada no le entró al cotorreo y fue la única que voto completamente en contra de la iniciativa.

“De ninguna manera vamos a ser parte de ese engaño. La reforma de hoy es totalmente populista e inconstitucional”, acusó la diputada blanquiazul Dulce García, momentos antes de que dicha propuesta fuera aprobada con 335 votos a favor, 54 en contra y 4 abstenciones.

Postura de las y los diputados de @AccionNacional ante los señalamientos del Presidente @lopezobrador_ 👉 https://t.co/diTm14l0ZG pic.twitter.com/FdRHCCIRAf — Diputados PAN (@diputadospan) March 11, 2020

No sólo en el PAN la iniciativa encontró rechazo en analistas, como el caso de Sergio Sarmiento, quien señaló que es completamente innecesario eternizar los programas sociales… ¿la razón? Porque simple y sencillamente estos, por definición, son temporales y tienden a desaparecer… y no por mala onda, sino porque si son buenos, cumplirán su función y ayudarán a que la gente salga de la pobreza. Así que después ya no será necesaria su existencia.

“Hacerlos permanentes (…) es confesar que las políticas económicas no la eliminarán [a la pobreza]. López Obrador quiere una caridad que dure por los siglos de los siglos. No le interesa una política económica que haga que los pobres dejen de ser pobres”, escribe Sarmiento en su columna de hoy en el Reforma.