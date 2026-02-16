Lo que necesitas saber: La propina en nuestro país NO es obligatoria y la decisión de cada consumidor está respaldada por el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Visitar en México una cafetería, restaurante, hotel y hasta una fondita implica muchas veces que se deba considerar un gasto extra al momento de pagar: la propina.

Y para que no los agarren de bajada, acá les contamos si es obligatoria en nuestro país y qué hacer en caso de que te intenten obligar a pagar.

Foto: Facebook La Vie en Rose

La propina en México… ¿Es obligatoria?

Vamos directo al grano. La propina en los 32 estados de nuestro país NO es obligatoria, pues es un extra voluntario al momento de pagar por un servicio que ya recibiste…

Y no lo decimos por decir, sino que está establecido en el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

“Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales

coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios“, se lee en el artículo.

Imagen ilustrativa de propina // Foto: Pexels.

¿Qué hacer en caso de que te obliguen a pagar?

Eso sí, como en muchas otras leyes en nuestro país, la realidad es muy distinta… y es que muchas veces los establecimientos ya te la incluyen en el costo total del servicio al momento de entregarte la cuenta.

¿Qué se puede hacer en caso de que te quieran obligar a pagarla? Pues según la mismísima Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), debes negarte a pagarla y solicitar la cuenta sin el cargo, incluso pedir hablar con el gerente.

Ya si de plano insisten en que debes pagar la propina, ahora sí, presentar una denuncia ante la Profeco a través de su teléfono 5555688722, en Facebook: Procuraduría Federal del Consumidor, en X como “@Profeco” o por su correo electrónico: denunciasprofeco@profeco.gob.mx.

Imagen ilustrativa de propina // Foto: Pexels.

¿En qué situación se quedó la ley de propinas para meseros?

Pero no todo es negativo en torno a las propinas, pues si bien algunos empleos gandallas normalizaban dar como sueldo este extra que era dado por los clientes, desde el año pasado comenzó la reforma conocida como “Ley de Propinas”.

Esta busca que los meseros y trabajadores de servicios tengan garantizado el salario mínimo y prestaciones de ley. Con esto se dejaría de lado algunas prácticas abusivas sobre la propina.

Aunque eso sí, esta nomás fue aprobada por los diputados, pues está en espera de que se apruebe en el Senado y sea publicada en el Diario Oficial de la Federación. Pero bueno, ahora ya sabes sobre las propinas… tu dinero, tu decisión.