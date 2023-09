Lo que necesitas saber: Laura Glover, mujer trans a quien sacaron del baño de mujeres en la Cineteca Nacional, encabezó una protesta en el recinto. La propia Cineteca y la Secretaría de Cultura ya se habían pronunciado a su favor y prometieron medidas para evitar que algo así se repita

Laura Glover, mujer trans que acusó ser víctima de discriminación cuando la sacaron del baño de mujeres en la Cineteca Nacional, regresó junto a otras personas de la comunidad trans. Protestaron y tomaron las instalaciones del recinto.

Exigen la renuncia del director de la Cineteca Nacional a pesar de que tanto ésta como la Secretaría de Cultura ya se pronunciaron a su favor y prometieron medidas para evitar que algo así se repita.

Esto NO es discriminación.



Los baños de mujeres, son de mujeres.



Ya basta de tolerar lo que es irracional e ilógico. pic.twitter.com/M6EW9FZcZG — Lilly Téllez (@LillyTellez) September 13, 2023

Mujeres trans tomaron la Cineteca Nacional como protesta

Fue la tarde de este sábado, 16 de septiembre, cuando se dio la protesta y toma de la Cineteca Nacional. Desde días antes se había llamado a ésta anunciando que habría un “Tianguis Trans4trans”, lo que también ocurrió. Laura Glover encabezó el acto, el cual no se libró de críticas.

Convocatoria para la protesta de Laura Glover y mujeres trans en la Cineteca Nacional

Protesta de Laura Glover y mujeres trans en la Cineteca Nacional / Foto: Cuartoscuro

Y es que como sabemos, mucha gente no está de acuerdo con esta clase de protestas. De hecho, mucha gente no estuvo de acuerdo con darle la razón a Laura pues creen que no debería entrar al baño de mujeres. Ponen sobre la mesa que esto puede ser aprovechado por hombres para entrar al baño con mujeres y niñas dentro.

Especialmente un video donde saquean la dulcería de la Cineteca Nacional desató toda clase de comentarios contra sus acciones. “No es un saqueo, es una protesta”, dice una persona trans mientras toman refrescos, dulces y palomitas.

La toma de la dulcería se dio porque Laura denunció que el personal de la Cineteca también se negó a atenderlas cuando ordenaron una bebida.

"No es un saqueo, es una protesta"

Algunas de las palabras de Activistas Trans mientras roban Cineteca en Mexico. pic.twitter.com/kajVcWPSPf — ???????? ?? ? (@noticiasenx) September 17, 2023

La mujer transgénero que fue expulsada por la policía de los baños de mujeres en la Cineteca de México, volvió con sus amigues a saquear la dulcería como protesta.pic.twitter.com/S0AsxhC0g5 — Agenda 2030 ᴾᵃʳᵒᵈʸ (@Agenda2030_) September 17, 2023

Piden la renuncia del director Alejandro Pelayo

Como decíamos antes, Laura Glover encabezó la protesta y, en su discurso, señaló que esperan la renuncia de Alejandro Pelayo, director de la Cineteca Nacional.

También recordó que el mismo día en que la sacaron del baño de mujeres, una compañera de la comunidad trans, Lupilla Xiu, murió porque presuntamente se le negó atención médica. Pidió un minuto de silencio para recordarla.

?️ Laura Glover activista Trans realiza mitin dentro de las instalaciones de la Cineteca Nacional este sábado, donde recordó las agresiones que sufrió en días pasados. Exige la renuncia de Alejandro Pelayo, director de este recinto



? #VIDEO Francisco José | EL UNIVERSAL pic.twitter.com/GAJpKhy47J — El Universal (@El_Universal_Mx) September 16, 2023

Así luce la #Cineteca en estos momentos, tras el apoyo a Laura pic.twitter.com/uujUxAIkmb — El Gráfico (@elgmx) September 16, 2023

“Es claro que la gente cree que puede hacer con nosotras lo que quiera. La experiencia de nuestras compañeras que después de asesinadas son humilladas sistemáticamente hasta el absurdo, lo demuestra”, expresó, según palabras retomadas por Proceso.

“Déjenos cagar, Cineteca NaZional”, fue uno de los mensajes pintados durante la protesta en la Cineteca.

