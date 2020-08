Se intensifican las protestas contra el gobierno de Líbano por explosión en Beirut

La explosión en Beirut del pasado martes 4 de agosto no sólo ocasionó daños materiales y pérdida de vidas en Líbano, también un enorme descontento por parte de la población contra sus autoridades. Este sábado la capital de ese país registró una serie de intensas protestas que ya dejaron centenares de heridos y una persona sin vida.

Las protestas fueron convocadas para exigir que los funcionarios del gobierno de Líbano renuncien a sus cargos luego del lamentable incidente que ocupó los titulares alrededor del mundo esta semana. La trágica explosión ya alcanzó hasta este sábado la cifra de 158 fallecidos y al menos 6 mil heridos, según información de El País.

Las protestas de este sábado alcanzaron niveles preocupantes allá en Líbano, porque se reporta que los manifestantes tomaron varios edificios que funcionan como sede de diferentes dependencias del Gobierno en Beirut.

La principal “toma” se dio en el Ministerio de Asuntos Exteriores, sede que los manifestantes declararon como “centro de la revolución”. También fueron tomadas las sedes del Ministerio de Economía y del Ministerio del Medio Ambiente.

Un elemento de las fuerzas de seguridad libanesas perdió la vida en medio de las protestas, según confirmó la propia fuerza pública de Líbano en redes sociales, mientras que ya se registran al menos 250 personas lesionadas por los enfrentamientos entre policías y manifestantes.

Hassan Diab, primer ministro de Líbano, dijo por medio de un mensaje transmitido en la televisión local que no renunciará a pesar de las fuertes protestas que exigen tanto su salida como la de varias autoridades del Gobierno. Estableció, sin embargo, que el próximo lunes convocará a elecciones parlamentarias anticipadas como solución a las protestas de la gente en Beirut.

“There is nothing to be afraid of. Everything is gone.” Demonstrators took hold of Lebanon’s capital on Saturday, fueled by outrage after a blast in Beirut’s port that killed at least 154 people and destroyed entire neighborhoods.

— The New York Times (@nytimes) August 8, 2020