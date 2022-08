Seguramente en redes sociales ya vieron el video que muestra a una supuesta líder vecinal de Naucalpan echando pestes por el proyecto de la Ciclovía Metropolitana. Afirma que ningún vecino de la zona quiere una ciclovía ahí y que para qué si de todos modos nadie usa bici.

Pero ¿de qué va este proyecto? ¿en qué fase se encuentra? ¿ya es un hecho?

Foto: Cuartoscuro

Vámonos por partes…

Ciclovía Metropolitana Azcapotzalco-Naucalpan

Primero es importante mencionar que este proyecto es el primero que se propone para unir al Estado de México y a la Ciudad de México con una ciclovía. La idea es conectar a la alcaldía Azcapotzalco de CDMX con el municipio de Naucalpan, en el Edomex.

Y no es nuevo. Se puso sobre la mesa desde hace unos cuantos años pero se quedó en el tintero con el cambio de administraciones. A principios de este 2022 la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que ya estaban analizando retomar este proyecto junto con la banda del Estado de México.

Pero ¿de qué va?

Foto: Cuartoscuro

La idea es crear una ciclovía con una longitud de 2.3 kilómetros.

El punto de partida desde CDMX es el cruce de 22 de febrero y Antigua Calzada de Guadalupe en Azcapotzalco. Luego pasa por Calzada de Camarones, Metro Camarones y seguirá por el Eje 3 Norte Calzada de San Isidro hasta Calzada de las Armas, que es el punto de cruce con el Edomex.

Desde ahí seguirá por Calzada de Echegaray, la Arboleda y Av. Hacienda de la Encarnación. Sigue por Paseo de la Hacienda de Echegaray y llega hasta Paseo de Echegaray. Así lo explicó el entonces director de movilidad de Naucalpan, Noé Ortiz, en entrevista para Cletofilia.

El regreso es por Avenida San Agustín.

Foto: Cletofilia

A finales de 2020 el proyecto fue enviado a las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de Desarrollo Urbano para que le dieran luz verde. Se planeaba que la obra comenzara en octubre de 2020 y si la pandemia no se ponía más ruda, terminarla a inicios de 2021.

Pero a pesar de tener visto bueno y dinero asignado, ya en noviembre de ese año la obra llevaba un retraso debido a que se eliminó el Fondo Metropolitano -de donde iba a salir la feria- para transferirlo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

Y entre que la solicitud del proyecto a Sedatu y más cosas, el asunto quedó frenado. Ahora con el impulso de ambas administraciones se está analizando continuar con ello.

Y en este contexto ocurre el reclamo de una supuesta líder vecinal en Naucalpan.

“Que no queremos ciclovía“, dice

Este 15 de agosto la Dirección del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (SITRAMyTEM) realizó un recorrido táctico con varias personas ciclistas en Naucalpan para medirle el agua a los camotes con la ruta.

En eso estaban cuando lograron captar el momento en que una supuesta líder vecinal les gritó una y otra vez que los vecinos de Bosques de Echegaray, Hacienda de Echegaray, la Florida y Colonia Echegaray no querían una ciclovía en la zona.

“Les hemos dicho una y otra vez que no, es un no rotundo. Punto. Les queda claro o no, es una postura de toda la ciudadanía y ustedes no mandan. Gobierno no significa hacer lo que quieren. Los vecinos de toda las colonias no queremos una ciclovía porque están proponiendo una ruta ridícula. No hay los espacios para confirnar carriles”, afirmó.

¿Será la postura de todos los vecinos?

Estamos en #Naucalpan, nos invitó @Sitramytem al recorrido táctico de la #CicloviaMetropolitana Edomex-CDMX



La líder de colonos dice NO NO NO y menciona que aquí, los ciclistas “no tenemos derechos” escúchenla, su violencia es ÚNICA



Imagínense que está detrás del volante ? pic.twitter.com/VoWlfhvdg5 — El Michi (gatomadre) de Izcalli (en bici) ???? (@adriangatillo) August 15, 2022

Los funcionarios presentes explicaron que en esta semana tenían planeada una reunión con los vecinos para explicarles que geométricamente sí se puede implementar una ciclovía de acuerdo con las normas y el proyecto que ya existe.

“Aquí no tienen que venir los ciclistas a opinar, aquí opinamos los que vivimos aquí“, dice.

Finalmente esta “líder vecinal” fue retirada del lugar en una patrulla. Y las reacciones a esta postura en redes sociales han sido muchas. Areli Carreón, miembro fundador de la asociación civil Bicitekas, explicó que ese grupo de vecinos (no podemos decir que todos) están exigiendo el uso exclusivo de las calles para las personas que viven ahí y que tienen carro.

“Esto es presunción de propiedad indebida. Todas las personas tenemos derecho constitucional a movilidad segura y al libre tránsito por todas las calles“, escribe en su redes sociales.

Foto: Twitter