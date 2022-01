Ojo acá: Las pruebas de sangre no sirven para saber si estás infectado de COVID-19

Seguramente has escuchado sobre las pruebas serológicas o de sangre para detectar el COVID-19. Pero aguas, si lo que quieres es saber si estás infectado actualmente o no con el virus SARS-CoV-2, esta prueba no es la indicada.

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) explicaron que más que ayudar, los resultados de esta prueba podrían ser interpretados de manera equivocada y dar una falsa sensación de seguridad.

¿Por qué las pruebas de sangre no sirven para detectar COVID?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la serología es el estudio de los anticuerpos en el suero de la sangre.

Las anticuerpos que actúan contra el virus SARS-CoV-2 pueden detectarse en las primeras semanas de la infección. Entonces, la presencia de anticuerpos indica que la persona estuvo infectada, sin importar que la enfermedad fuera grave, leve o sin síntomas.

¿Entonces por qué estas pruebas no sirven para detectar la infección activa del virus?

Las pruebas PCR, por ejemplo, permiten detectar el material genético del virus. Es decir, detectan la presencia del virus de forma activa en el cuerpo.

Pero, las pruebas de sangre detectan la cantidad de anticuerpos contra un determinado virus tras la infección. Es decir, esta prueba te permitirá saber si tuviste COVID en algún momento, mas no si lo tienes en el momento.

Los anticuerpos se desarrollan semanas después de la infección por lo que si te haces esta prueba de sangre cuando estás infectado, saldrá negativa. Es por eso que este resultado puede ser peligroso para la persona que se la hizo y para quienes están alrededor.

La recomendación de la Secretaría de Salud es que si tienes síntomas de una infección respiratoria (tos, congestión nasal, dolor de cuerpo, etc.) pero de manera leve, te aísles en tu casa para evitar contagiar. En caso de tener comorbilidades, hay que acudir al médico para evitar complicaciones.