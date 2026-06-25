Lo que necesitas saber: Aunque casi no escuchamos noticias sobre terremotos en Venezuela, es algo relativamente común debido al contacto entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamerica.

Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela la tarde-noche de este 24 de junio no fueron casualidad. Se trató de un fenómeno (poco común) conocido como “doblete” sísmico.

Foto: @VTVcanal8

“Doblete” sísmico, el fenómeno que sacudió Venezuela

Lo registrado este 24 de junio en Venezuela, en el que se ha reportado el fallecimiento de cien personas y más de 900 heridos, se trató de un “doblete” sísmico.

Este fenómeno inusual de la naturaleza consiste en dos terremotos de magnitudes similares que ocurren casi de forma consecutiva en una misma zona geográfica.

En el caso de Venezuela, el primero de magnitud 7.2 se registró en San Felipe y el de 7.5 se presentó tan solo 39 segundos después a unos cinco kilómetros de distancia.

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Pero… ¿terremotos en Venezuela?

Pues sí, aunque casi no escuchamos noticias sobre terremotos en Venezuela, es algo relativamente común. ¿El motivo? El contacto entre las placas tectónicas del Caribe y Sudamerica.

Y acá es donde empieza lo interesante. En la zona donde ambas placas entran en contacto se encuentran tres sistemas de fallas: la de Boconó (Los Andes), San Sebastián (Cordillera de la Costa) y El Pilar (Serranía del Interior).

En estas fallas, las dos placas se deslizan horizontalmente una con otra. Esto provoca que en ocasiones se traben y acumulen tensión antes de romperse violentamente.

Esto fue justo lo que ocurrió en Venezuela, pues ambos sismos fueron el resultado de más de 200 años de energía acumulada en la falla de Boconó… que desde 2017, varios investigadores alertaron sobre un potencial terremoto de magnitud 7 o mayor.