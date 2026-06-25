Saldo de los sismos en Venezuela aumenta a más de cien personas fallecidas y más de 900 heridos

Lo que necesitas saber: El número de personas fallecidas aumentó de 32 a 164 y los heridos de 700 a 971 en tan solo unas horas.

Venezuela vive uno de los momentos más complejos de su historia actual tras el impacto de los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que se registraron la tarde (hora local) del 24 de junio y que han dejado un saldo que ha ido en aumento con el paso de las horas.

De acuerdo con Delcy Rodríguez, la presidenta interina de Venezuela, el número de personas fallecidas aumentó de 32 a 164 y los heridos de 700 a 971. Además de que se han registrado 30 réplicas tras los sismos.

Foto: @VTVcanal8

Saldo de los sismos en Venezuela

“La cifra que tenemos ya registrada es de 164 fallecidos, 971 heridos con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las 6 de la tarde (del miércoles)”, explicó Delcy Rodríguez a Vezonala Televisión.

Desde Estados Unidos, el Servicio Geológico estimó una posibilidad del 42% que el saldo oscile entre 10 mil y cien mil fallecidos.

Lo que sabemos de los sismos consecutivos en Venezuela es que el primero —de magnitud 7.2— se registró en la zona de la costa central a las 18:04 de la tarde con epicentro en la ciudad de San Felipe, de acuerdo con información del mismo Servicio Geológico de Estados Unidos.

Foto: @VTVcanal8

Luego, un segundo sismo ocurrió segundos después con una mayor potencia. Su magnitud fue de 7.5 con epicentro cerca del municipio de Yumare.

En Caracas, capital de Venezuela, Falcón, La Guaira, Miranda y Carabobo se registraron derrumbes de edificios.

Hubo cortes al servicio de gas y afectaciones en los servicios de luz y agua; mientras la gente y equipo de rescate se movilizaban en busca de sobrevivientes.

México ofrece su ayuda

Poco después del partido de México vs. Chequia, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó en sus redes un mensaje solidario con Venezuela y explicó que ya estaban preparando “la ayuda necesaria”, pues el gobierno venezolano pidió apoyo con personal especializado en rescate y sanidad.

Foto: @EmbamexVen

Por otra parte, si conocen a mexicanos que viven en Venezuela, la Embajada dejó este número y correo de contacto por cualquier emergencia:

+58 412-2524675.