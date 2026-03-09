Lo que necesitas saber: De momento ya fueron detenidos dos hombres posiblemente responsables de aventar piedras a los vehículos en Circuito Interior.

¡Ya ni circular tranquilo por la CDMX se puede! Resulta que los automovilistas que viajan sobre Circuito Interior deben cuidarse de un nuevo problema al manejar: personas que les lanzan piedras a sus vehículos.

Auto dañado con una piedra // X:@AnniaEzquerro

Personas lanzan piedras a automovilistas de Circuito Interior

Y no, no es broma. Automovilistas que viajan sobre Circuito Interior han reportado que en diferentes puntos de la avenida les han aventado piedras a sus autos desde puentes e incluso desde la vía pública.

Vidrios rotos y daños en las luces son algunas de las cosas que deben enfrentar los conductores que decidan ir sobre una de las avenidas más importantes de la capital del país.

¿Lo peor? La situación va en aumento. Incluso hace unas semanas una piedra le cayó a un conductor y presuntamente falleció por un infarto del susto.

Aunque el caso que más ruido hizo en redes fue el incidente de Daniela, conductora que mientras circulaba sobre esta vialidad le cayó una roca que terminó en el asiento del copiloto.

Detienen a 2 presuntos responsables

El caso vuelve a ser tendencia porque las autoridades informaron que, tras varias denuncias y el monitoreo de las cámaras de los Centros de Comando y Control (C2), detuvieron a dos hombres posiblemente responsables.

De acuerdo con las autoridades, un hombre de 29 años que dijo ser hondureño es el primer responsable. Lo detuvieron gracias al seguimiento de los incidentes.

Y el segundo involucrado fue detenido después de ser visto actuando de forma inusual. Aunque en este caso si fue captado lanzando un objeto a los vehículos.

“Ambos hombres fueron informados de sus derechos de ley y puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes”, se lee en el comunicado. En fin, esperemos que con estas detenciones se terminen estos incidentes.