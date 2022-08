De acuerdo con los datos de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México en el 2020 se registraron 22 mil 637 casos de mortalidad fetal, es decir, cuando el producto de un embarazo muere sin llegar a término. Una tasa de mortalidad fetal de 1.48 por cada 10 mil habitantes.

Un recién nacido o neonato se considera como tal hasta las 4 semanas de vida. El instituto reporta 13 mil 115 muertes neonatales durante 2020 en México, una tasa de mortalidad neonatal 8 muertes por cada mil nacidos vivos -según el Grupo Interinstitucional para las Estimaciones sobre Mortalidad Infantil de las Naciones Unidas)-.

¿Qué pasa con las mamás cuyos bebés mueren? ¿La ley en México las reconoce como tal? ¿Qué pasa con la lactancia?

Lactancia en duelo

En México un grupo de mamás se pusieron a chambear y lograron impulsar desde la Cámara de Senadores la Ley Cunas Vacías, una iniciativa que propone cuatro puntos principales: atención integral para las mujeres y sus familias en, trato digno, reformas laborales para reconocer a las madres y padres por muerte fetal y perinatal, así como información y asesoría sobre lo que pasa con la lactancia.

Para hablar un poco más de lo que pasa con este último en específico, en Sopitas.com nos echamos un cafecito con Estefania Rodríguez, quien es asesora en lactancia.

¿Qué pasa con la lactancia cuando el bebé muere? Para empezar es importante explicar que durante un embarazo se empieza a producir calostro a partir de la semana 12 aunque, nos explica la especialista, en casos donde hay pérdidas a partir de la semana 10 ya se ha observado la producción de calostro.

El calostro es la primera leche que se produce.

Señala que cuando hay pérdida fetales antes de las 10 semanas no habrá problemas con la lactancia pero pasando este tiempo, sí es un asunto al que ponerle atención porque puede ser muy peligroso.

La subida de la leche, que es cuando se empieza a producir leche en cantidades mayores, se produce entre el tercer y quinto día después que salió la placenta del cuerpo de la mamá. Antes de eso el calostro se genra en poquitas cantidades.

Generalmente cuando hay una muerte fetal o cuando el recién nacido muere y aún no hay subida de leche, en los hospitales las mujeres se quedan muy poco tiempo o salen de inmediato. En este tiempo no hay cambios muy notorios en los pechos pero eso no significa que no habrá leche.

“Los pechos no parecen que tengan cambios y muchas veces las mandan a su casa así. Pero el proceso de subida de leche se va a dar sí o sí porque es un proceso endócrino“, nos explica la especialista.

Marion Arrioja, activista y principal impulsora de la iniciativa Ley Cunas Vacías, nos contó su experiencia al respecto. Cuando perdió a su primer bebé en el hospital no le dieron nada de información sobre lo que iba a pasar con la lactancia, la vendaron, le dieron una pastilla para inhibir la producción de leche y la mandaron a su casa.

Eventualmente esto provocó una congestión que pudo haber terminado en una mastitis. Y este tipo de situaciones pasan todos los días en todo México.

Entonces, ya sabemos que después de cierto tiempo de embarazo habrá producción de leche sí o sí pero ¿qué se puede hacer?

¿Qué se puede hacer con la leche cuando no hay bebé?

Antes que nada es importante mencionar que cuando un bebé muere, tanto la madre como la familia necesitan de un acompañamiento integral para sobrellevar el duelo. Y en este acompañamiento, con la información necesaria, la mamá puede decidir si quiere detener la producción de leche por completo o donarla.

Cualquier decisión que tome, con la información adecuada, será válida. Nadie puede juzgar ninguna parte del proceso u obligarla a tomar cierta decisión. El duelo para cada persona es distinto.

Ahora, con esto en mente, Estefania Rodríguez nos explica que si la decisión de la mamá es inhibir la producción de leche por completo, lo recomendable es hacerlo de manera farmacológica. Es decir, con ayuda de medicamentos.

Para que el medicamento sea efectivo tiene que administrarse antes de la subida de la leche, es decir, en los primeros tres días después que la placenta sale del cuerpo de la madre.

Después de ese tiempo generalmente el medicamento no es suficiente por sí solo. Pasados tres días es necesario administrar el medicamento pero además hacer extracciones, pocas, para evitar que los pechos se congestionen y puedan obstruir los conductos.

Si los pechos se congestionan de leche y no se extrae, se pueden obstruir los conductos, provocar abscesos y que todo termine en mastitis -una infección inflamación-.

Todo este proceso debe hacerse bajo la observación de un profesional o experto en el tema para evitar que haya complicaciones en la salud de la mamá.

“Si de por sí mamá está pasándola terrible en la parte emocional y física por la muerte de su bebé, un mal manejo de la lactancia puede derivar en una infección en los pechos. Y no queremos hacer la situación más complicada”, señala la asesora en lactancia.

Pero si la mamá decide que quiere donar su leche, en México hay bancos de leche y organizaciones que la reciben. Estefanía nos explica que generalmente esta leche se destina a bebés prematuros o con complicaciones en unidades de cuidados intensivos, etc.

Generalmente en los bancos de leche piden a las mamás comprometerse a donar por al menos 15 días pero ellas pueden decidir por cuanto tiempo desean hacerlo. Mientras haya extracciones hay estimulación para seguir produciendo.

Es necesario hablar de lactancia

La especialista reconoce que en una gran parte, los profesionales de la salud no están capacitados, no tienen las herramientas o no tienen las manos suficientes para acompañar a las mujeres embarazadas en temas de lactancia.

Cuenta que ha atendido muchos casos en los que tras la muerte de un bebé, en los hospitales les vendan los pechos y las mandan a casa. “No sirve de nada que te aprietes o que te vendes los pechos, de todos modos habrá producción de leche y por el contrario esto puede provocar obstrucciones peligrosas“.

Se necesitan capacitaciones y campañas sobre la lactancia pero a fondo, que les brinde información a todas las mamás sobre lo que pasará en sus cuerpos con la lactancia, que explique lo que pasa cuando no hay bebé, que explique que la lactancia no siempre es perfecta y que duele y que es complicada, que no las señale por no poder/querer lactar, que abarque todos los posibles casos.

Como lo mencionamos al inicio, la iniciativa Ley Cunas Vacías pone sobre la mesa impulsar el tema de lactancia.

Proponen que en las instituciones de salud, ya sea públicas o privadas, se brinde información completa, clara y detallada sobre las maneras de inhibición física y farmacológica, así como lo que corresponde a donación de leche materna.

