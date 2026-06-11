Lo que necesitas saber: Aunque cada elemento de la bandera tiene su propio significado, todos los elementos buscan encarnar la visión del pueblo coreano.

Por fin llegó tan esperado día en el que comienza el Mundial 2026 y, además del partido inaugural entre México y Sudáfrica, este 11 de junio jugará Corea del Sur contra Chequia, así que nos preguntábamos: ¿Qué significa la bandera del país asiático?

Bandera de Corea del Sur // Foto: Pexels.

¿Qué elementos integran su bandera?

Sabemos que la fiebre mundialista está al máximo… y seguramente más de uno se preguntó lo que significa la bandera de Corea del Sur, país que forma parte de nuestro grupo y al que México enfrentará el 18 de junio.

Vamos directo al grano. La bandera que lleva el nombre ‘Taegeukgi’ consta de un fondo blanco, un círculo Taegeuk rojo y azul en el centro y cuatro trigramas negros colocados uno en cada esquina.

Aunque todos estos elementos encarnan la visión del pueblo coreano: lograr la unidad y la unificación, y contribuir a la felicidad y la paz de la humanidad.

Bandera de Corea del sur. // Foto: Ministerio del Interior y Seguridad.

¿Qué significa la bandera de Corea del Sur?

De acuerdo con el Ministerio del Interior y Seguridad, el fondo blanco representa el brillo, la pureza y la paz, mientras que el círculo simboliza la armonía entre las fuerzas cósmicas negativas y positivas, basado en el concepto del Yin y Yang.

Y siguiendo esta idea de las fuerzas cósmicas, los cuatro trigramas justamente representan el movimiento y la armonía de estas. Aunque cada uno tiene su propio significado.

“En concreto, el Geon simboliza el cielo, el Gon la tierra, el Ga el agua y el Ri el fuego. Juntos, crean armonía alrededor del Taegeuk“, explican las autoridades.

Imagen ilustrativa de banderas // Foto: Pixabay

Y… ¿Cuál es su origen?

Aunque no hay registros precisos, la bandera nacional de Corea surgió con la firma del Tratado Corea-Estados Unidos de 1882. Se comenzó a utilizar a partir del 25 de septiembre de ese año.

Eso sí, debido a que no existían medidas específicas, su diseño tuvo algunos cambios. Al menos hasta que en 1942 las autoridades emitieron una guía de estilo de bandera nacional.

Pero eso no fue suficiente, pues la gente desconocía estas directrices. Fue hasta 1949 que se creó el Comité Nacional de Corrección de la Bandera, que cumplió con la función de publicar sus directrices y varias regulaciones respecto a su bandera.

Y ya en años recientes, el país promulgó la ‘Ley sobre la Bandera Nacional de la República de Corea” que tenía como objetivo principal fomentar el patriotismo y proteger su símbolo nacional.