Lo que necesitas saber: ¿Les suena el nombre? Pues no es para menos, ha sido desde secretario de Gobernación en 1994 hasta secretario de Educación Pública y embajador de México en Estados Unidos con la 4T.

Iniciamos la semana con la novedad de que Esteban Moctezuma fue propuesto por la presidenta Claudia Sheinbaum como embajador de México ante la Unión Europea… pero, ¿quién es?

Esteban Moctezuma Barragán // Foto: Facebook.

¿Quién es Esteban Moctezuma?

Vamos directo al grano. Esteban Moctezuma Barragán es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y maestro en Desarrollo por la Universidad de Cambridge.

El actual propuesto como embajador mexicano ha estado involucrado en diversos cargos políticos: desde secretario de Gobernación entre 1994 y 1995 hasta secretario de Desarrollo Social y senador. Incluso fue presidente de la Fundación Azteca, de Grupo Salinas.

Ya siendo reclutado por la 4T, fue secretario de Educación Pública de 2018 al 2021 y, por último, embajador de México en Estados Unidos de marzo de 2021 a mayo de 2026 (dejándole el cargo a Roberto Lazzeri).

Eso sí, su paso en la educación de México fue un punto clave en su trayectoria… pero no por buenos motivos, sino por ser una de las personas principales en la cancelación de la reforma educativa y los malos resultados en la famosa prueba PISA.

Y a todo esto, ¿por qué hace ruido su nombramiento?

Ahora, a su trayectoria se podrá incluir ser embajador de México ante la Unión Europea… una vez que el Senado ratifique su postulación.

Pero, ¿por qué está haciendo ruido en redes su nombramiento? Para no tirarte tanto rollo, resulta que Esteban Moctezuma deberá dar seguimiento al proceso de implementación y ratificación del Acuerdo Global Modernizado (AGM).

Este es uno de los principales acuerdos en cuanto a la cooperación política y económica entre nuestro país y el viejo continente, de ahí su relevancia en el cargo.