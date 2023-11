Lo que necesitas saber: Como cada año, la RAE presentó las nuevas palabras del DLE, entre ellas perreo, VAR y sexting.

La RAE incluyó nuevas palabras —como perreo, marichulo, no binario y hasta VAR— en el Diccionario de la Lengua Española (DLE) y la queso... porque se trata de 4 mil 381 novedades entre nuevos términos o nuevas acepciones a palabras que ya existen, las clásicas enmiendas y una chaineada a la versión electrónica de este diccionario.

Aunque lo que más ha llamado la atención de las nuevas palabras de la RAE —anunciadas este 28 de noviembre— son aquellas relacionadas con la música, el cambio climático, la salud mental y diversidad sexual.

En un reconocimiento al uso coloquial que les damos y que, como en la misma evolución de la lengua, han sido tomadas en cuenta por la Real Academia de la Lengua y más de 20 academias.

Perreo, sexting y hasta VAR entre las nuevas palabras de la RAE

Como cada año, en este 2023 la RAE presentó las nuevas palabras que incluirá en el DLE. Y como les contamos, también hay nuevos términos o nuevas acepciones a palabras que ya existen.

Por ejemplo, tenemos a “tóxico” entendido ahora como una influencia nociva sobre alguien. O “crack” como una persona que se rifa de manera extraordinaria en la vida o lo que hace.

Hay enmiendas o correcciones, cambios, a los artículos del Diccionario, supresiones y mejoras en la búsqueda de los antónimos y sinónimos en la versión electrónica del DLE.

Y un nuevo nombramiento: la academia Dolores Corbella será la nueva directora del Diccionario de la Lengua Española a partir de enero del 2024.

Desde las nuevas palabras a las acepciones y extranjerismos

La RAE define como extranjerismos aquellas palabras de idiomas extranjeros pero que en habla hispana las adaptamos a nuestra vida cotidiana.

En la lista de los extranjerismos que entraron al Diccionario están big data, banner, cookie, bulldog, aquaplaning, pixelear, sexting o bracket.

También podemos encontrar nuevas palabras como alien, georradar, oscarizar, supervillano, videoarbitraje o su acrónimo VAR.

Si nos vamos por temas, podemos encontrar palabras enraizadas con la música, el medio ambiente o la diversidad sexual.

En cuanto a la música, la RAE incluyó chundachunda como una música fuerte. O perreo como:

“Baile que se ejecuta generalmente a ritmo de reguetón, con eróticos movimientos de caderas, y en el que, cuando se baila por parejas, el hombre se coloca habitualmente detrás de la mujer con los cuerpos muy juntos” —aunque las mujeres también perrean entre ellas o solas como dice la canción, lo mismo aplica para los hombres en la práctica pero aquí la definición de la RAE.

Los términos no binario y disforia de género también son reconocidos en el DLE. En cuanto a no binario se refiere a una persona que no se identifica en los términos binarios del género como hombre o mujer.

La disforia de género es una acepción al ruido que hay en una persona por la no correspondencia entre su sexo e identidad de género. O marichulo como una persona que expresa una actitud machista.

Las palabras ligadas con el medio ambiente son descarbonizar, corredor ecológico, biocapacidad, huella hídrica, de carbono y ecológica.

O el término “porsiacaso” utilizado en Argentina y Venezuela como referencia de un tipo de alforja (tela) pero que ahora cobra el sentido de “cualquier cosa que se tiene o se lleva en previsión de necesitarla“. ¿Qué tal?

Si les interesa checar la lista de nuevas palabras, acepciones y extranjerismo de la RAE en el DLE 2023, acá les dejamos el enlace para que le echen un buen ojo.

