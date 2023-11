Lo que necesitas saber: Un auto chocó en un puesto de control del Rainbown Bridge, que conecta Canadá con Estados Unidos.

En la frontera entre Canadá y Estados Unidos las policías locales, junto con el FBI, se movieron para investigar la explosión de un auto sobre el famoso Rainbow Bridge, este 22 de noviembre.

Hasta el momento la información es poca, entre las estimaciones oficiales de que tardarán en dar un informe por lo complejo de la situación y las fotos y los videos que se han compartido en redes.

Foto: @RCMPONT

Según fuentes citadas por la CBC (Canadian Broadcasting Corporation), dos personas murieron en la explosión sobre el Rainbow Bridge. Se trataría de quienes iban a bordo del auto que chocó contra un puesto de control y después estalló.

Explosión en el Rainbow Bridge en la frontera de Canadá y Estados Unidos

Si se dan una vuelta por X seguro encontrarán publicaciones que hablan de un supuesto ataque terrorista. Pero, ojo, por lo pronto —con corte a las 3:46 de la tarde acá en México—, no hay información sobre las causas del choque y explosión del auto en uno de los puestos de control, ubicado cerca de las Cataratas del Niágara.

De hecho, se trata de una de las conexiones de los puntos turísticos más importantes de Canadá, ya que hablamos de la zona de las Cataratas del Niágara, que ocupan territorio canadiense pero también de Estados Unidos. Nueva York, para ser más específicos.

Foto: @FiorellaIsabelM

Se sabe que el auto iba a exceso de velocidad cuando chocó con el puesto de control, se incendió y luego explotó. Según info preliminar, la policía no encontró rastros de explosivos o de dispositivos, aunque no hay nada definitivo —si se trató de un accidente intencional o no.

Y aunque poco se sabe de las causas, lo cierto es que ya se armó un operativo para revisar los autos que cruzan de Estados Unidos a Canadá y viceversa

Como se imaginarán el choque y la explosión sobre el Rainbown Bridge —que conecta a la provincia de Ontario con el estado de Nueva York— puso en alerta a las policías de Canadá y Estados Unidos.

Foto: @kristen_mirand

Además del cierre de los puentes Peace, Queenston/Lewiston y del mismo Rainbown que conectan a Ontario con Nueva York.

En cuanto al Aeropuerto Internacional de aeropuerto Buffalo Niagara —en Cheektowaga, Nueva York— fueron suspendidos los vuelos.

Foto: @ConsulMexTor

Las recomendaciones de las autoridades mexicanas

Por lo pronto y mientras hay más información oficial sobre la explosión, el Consulado de México en Toronto compartió este número de teléfono (y de atención) para emergencias: (647) 448 13 29.

