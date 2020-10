Con sana distancia y cubrebocas: Six Flags reabrirá sus puertas este 23 de octubre

Hace un par de días —el 2 de octubre— la jefa de Gobierno CDMX Claudia Sheinbaum informó sobre la reapertura de ferias y parques de diversiones al aire libre, con un aforo máximo del 30%. Y ahora, fue el turno de Six Flags México para anunciar su reapertura para este 23 de octubre pero… en la versión de la nueva normalidad.

Básicamente las cosas no serán iguales a la dinámica que se manejaba antes de la pandemia y las ferias no son la excepción. En el caso de Six Flags México ahora la gente tendrá que hacer reservaciones para poder entrar al parque y disfrutar de los juegos mecánicos entre otras cosas.

¡TE ESPERAMOS A PARTIR DEL 23 DE OCTUBRE EN #SIXFLAGSMÉXICO! Tenemos todo listo para divertirnos juntos garantizando tu seguridad y salud! Conoce nuestras medidas de salud en https://t.co/IYepMrzJId ¡#QuéGustoVerteDeNuevo! pic.twitter.com/9YX2GgTw4E — Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) October 6, 2020

El protocolo para la reapertura de Six Flags México

Aquí hay cinco rubros o áreas que se deben cumplir por parte del parque y los visitantes. ¿Cuáles son? Los protocolos generales, revisión, sana distancia, sanitización y desinfección y señalización —con el objetivo de evitar al máximo los contagios de COVID-19.

Pa empezar, si a alguien le interesa ir a Six Flags lo primero que debe tomar en cuenta es su salud. Es decir, que todo haya estado bien con su salud por al menos 14 días previos a su visita.

¿Qué más? Es obligatorio que tanto los y las visitantes, como los trabajadores de Six Flags, porten el cubrebocas —que protejan la nariz y boca todo el tiempo— dentro de las instalaciones y con algunas excepciones.

Y pues lo de cajón, que en la entrada del parque se revisará la temperatura de los visitantes. Pero eso no es todo.

La sana distancia