Foto: Lobby for Catholic Social Justice Católicos de Alemania se rebelan del Vaticano: Ellos sí aceptarán matrimonio homosexual May 10th, 12:35pm May 10th, 12:35pm Maximiliano Carranza Mundo

Entre que sí y entre que no, los últimos meses han estado repletos de declaraciones del Vaticano sobre los matrimonios homosexuales. Sin embargo, en lo que se deciden las autoridades eclesiásticas, un grupo rebelde de católicos en Alemania va a tomar acciones sin importar lo que les digan en la Santa Sede.

A pesar de que el Papa —y todos los otros picudos en Roma— digan que no, ellos sí bendecirán las uniones entre personas del mismo sexo.

Foto: Getty Images.

De acuerdo con la Associated Press (AP), este grupo de católicos alemanes rebeldes ha decidido ignorar las reglas enviadas desde el Vaticano y a partir de esta semana, empezarán a recibir con los brazos abiertos el matrimonio homosexual

Las bendiciones a la uniones LGBT se llevarán a cabo en más de 100 iglesias distintas.

“Estoy convencido en que la orientación no es mala, ni la homosexualidad es un pecado”, dijo Jan Korditschke, reverendo de la diócesis de Berlín, en una entrevista a la AP. “Quiero celebrar su amor con estas bendiciones”.

¿Lutero 2.0?

Aunque para los más progresistas dentro de la comunidad católica o para las personas LGBT que pertenecían a la religión pero se sentían alienados por la Iglesia, esta es una noticia de celebración, las alarmas se han prendido las alertas en los estudiosos eclesiásticos por las similitudes con un evento de hace casi cinco siglos.

Pareciera que Alemania —como sucediera con Lutero— está preparando una nueva separación con el Vaticano.

Foto ilustrativa: Getty

“Respaldo lo que estoy haciendo, aunque me duele que no pueda hacerlo en sintonía con los líderes de mi Iglesia”, se lamentaba Korditschke en la misma entrevista. “La homofobia en mi religión me enoja y me avergüenza”.

Y las iglesias de Berlín, donde predica Korditschke, no están solas en esta rebeldía alemana. De acuerdo con la AP, un enorme grupo católico llamado Comité Central de Católicos de Alemania (ZDK, por sus siglas germanas) está impulsando una reforma profunda en su país, alejándose del Vaticano.

¿Qué tan importante? Imagínense que el Papa tuvo que mandar un mensaje pidiéndoles que se mantengan en sintonía con Roma.

Foto ilustrativa: Getty

Mientras estos avances suceden al interior del progresismo católico, lo importante es que esta semana comenzarán muchos festejos para la comunidad en Alemania. En al menos 100 iglesias, veremos a parejas del mismo sexo recibir la bendición de su religión.