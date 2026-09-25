Lo que necesitas saber: El comisionado de la COPRISED ha mencionado que posiblemente se trate de fallas en las medidas de higiene y limpieza en el hospital.

La tarde del 20 de septiembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de un comunicado, informó el fallecimiento de 5 recién nacidos en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital General de Zona No. 1, ubicado en Durango.

Supuestamente, estos casos comenzaron entre el 15 y el 19 de septiembre, con tres recién nacidos fallecidos el 15 de septiembre, uno más el 18 y el último el 19.

Foto: Facebook IMSS Durango

Ante este caso, el IMSS comenzó una investigación clínica y epidemiológica, en la cual se confirmó que se encontró una bacteria sensible a los antibióticos usados habitualmente en el hospital.

Sin embargo, aún queda continuar con la investigación, pues aunque encontraron esta bacteria, todavía se desconoce si tendría algo que ver con los decesos.

Y mientras siguen las investigaciones correspondientes, el hospital ha restringido nuevos ingresos a la UCIN, además implementó aislamiento de casos y realizó labores de limpieza y desinfección. También mantienen vigilancia de los contactos y han estado tomando cultivos de seguimiento que, hasta ahora, han salido negativos.

Ante este caso, la COPRISED ya dio declaraciones

Y es que la tarde de este 21 de septiembre, el Dr. Saúl Fernández Saracho, comisionado de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (COPRISED), informó que ya comenzaron las visitas de verificación en el hospital.

Además de eso, solicitaron bitácoras de limpieza, mantenimiento y todas las sustancias que se utilizan en el hospital, y es que resulta que dos de los bebés fallecidos habrían requerido procedimientos quirúrgicos antes de su fallecimiento.

Hasta ahora, el comisionado ha mencionado que posiblemente se trate de fallas en las medidas de higiene y limpieza en el hospital, señalando que

“Puede ser desde un error humano, que no se haya hecho un lavado de manos adecuado, que no hubiera jabón adecuado, que no se hayan limpiado adecuadamente los equipos de ventilación, las mascarillas”.

Aunque aseguró que continuarán con las investigaciones correspondientes y que incluso podría entrar la participación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

4 de los 5 recién nacidos fallecidos dieron positivo a bacteria

El 23 de septiembre, la coordinadora de Vigilancia Epidemiológica del IMSS Adriana Toríz informó que 4 de los 5 recién nacidos que fallecieron en esta unidad de Durango dieron positivo a la bacteria asociada al brote.

(Una bacteria sensible a los antibióticos usados en hospitales). Aunque, el análisis sobre la relación entre la bacteria y cada uno de los casos sigue.

Toríz explicó que entre el 1° y 19 de septiembre la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales atendió a 11 recién nacidos con “condiciones graves” que necesitaban de cuidados intensivos.

Por protocolo, se llevaron a cabo estudios de laboratorio por día durante su estancia y hasta el martes 22 terminó.

Foto: @Tu_IMSS.

¿Los resultados? De los 11, 6 recién nacidos fueron dados de alta. Están en sus casas y en ninguno se detectó la presencia de la bacteria.

Sin embargo, de los 5 que fallecieron, en 4 se confirmó su presencia. Así que las autoridades sanitarias ampliaron la vigilancia y los estudios en todo el hospital.

Y hasta la medianoche del 23 de septiembre, no había reporte de la bacteria en otras áreas.

Desmienten caso de adolescente

Por otra parte, Toríz desmintió la información de una paciente adolescente que fue atendida en ese hospital y que habría presentado esta bacteria.

La adolescente está bajo tratamiento, pero su caso no está relacionado con el brote ni la bacteria, indicó Toríz.

¿Qué hay del abasto de medicinas e insumos? Se supone que el IMSS está revisando el catálogo.

ACTUALIZACIÓN: Padres de los cinco bebés fallecidos presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal

El presidente de la Barra de Abogados y representante legal de las familias involucradas, Fermín Flores, confirmó que ya existe una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la muerte de los cinco recién nacidos, como reporta Viva la Noticia Durango.

Durante una breve intervención con la prensa Flores explicó que cada familia relató su diferente versión de lo ocurrido, por lo que ahora el Ministerio Público Federal deberá buscar pruebas para establecer si existen responsables.

También explicó que, hasta el momento, no pueden adelantar las causas de los fallecimientos, ya que puede interferir con la investigación que sigue en curso.