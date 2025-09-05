Lo que necesitas saber: Según las autoridades de Estados Unidos recibieron varias denuncias por prácticas laborales ilegales y otros delitos graves realizados en la planta automotriz.

Las redadas del ICE en Estados Unidos no se detienen. Está vez en Atlanta detuvieron a 475 migrantes en una planta automotriz, un operativo masivo. De acuerdo con los primeros reportes la mayoría de los detenidos son de Corea de Sur.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo que aún no tienen datos de que haya mexicanos entre los migrantes arrestados. Sin embargo, se mantienen en comunicación con el Consulado de Atlanta.

En algunas regiones de Estados Unidos se han cancelado las celebraciones del 15 de septiembre ante el temor de las redadas del ICE.

Redada masiva de ICE detiene 475 migrantes

Según las autoridades de Estados Unidos recibieron varias denuncias por prácticas laborales ilegales y otros delitos graves realizados en la planta automotriz de Hyundai. Por lo que abrieron una investigación, después de un mes, un juez les otorgó una orden de registro a las instalaciones. Registro que terminó con la detención de 475 inmigrantes.

Steve Schrank, agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional de Atlanta confirmó que está fue la redada más grande hasta el momento. “Fue la mayor operación de cumplimiento de la ley en un solo sitio en la historia de las Investigaciones de Seguridad Nacional”.

“El FBI de Atlanta, en coordinación con socios federales, estatales y locales, ayudó a Investigaciones de Seguridad Nacional a realizar una operación de control de inmigración en una gran planta de fabricación de Hyundai en el sur de Georgia, lo que resultó en la detención de aproximadamente 475 personas indocumentadas“.

Hasta el momento no se ha informado que entre los detenidos haya ciudadanos mexicanos. Sin embargo, Claudia Sheinbaum aseguró que se mantiene comunicación constante con el Consulado y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Desde el primer momento, tanto el Consulado (de Atlanta), como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la embajada (en Estados Unidos) están pendientes para saber si hay mexicanos”.

Chicago cancela festejos del 15 de septiembre

En medio de todo el temor que las constantes redadas del ICE han generado en la comunidad migrante, los festejos por el grito de Independencia en Chicago fueron cancelados.

La intención principal es no arriesgar a los ciudadanos a ser detenidos durante las redadas del ICE, que seguramente tendrán más elementos vigilando cada punto del país en un fecha tan importante para la comunidad migrante.